全國中等學校運動會聖火到基隆　傳遞運動精神拚勝利

109年全國中等學校運動會將在7月18日至23日於屏東縣登場，象徵運動精神的聖火傳遞活動，3日自屏東縣鵝鑾鼻燈塔點燃後，往北出發，今（9）日抵達基隆市，於基隆市府門口進行聖火傳遞儀式。本屆賽會，基隆市共計隊職員及選手174人參加，參賽項目計有：田徑、網球、游泳、射擊、射箭、跆拳道等6項，本次聖火由屏東縣聖火代表隊沿著義一路直行至基隆市政府門口後，由基隆市副市長林永發代表行致敬禮儀式，接著由林副市長將主火傳遞給教育處處長及百福國中聖火隊；雙方致贈代表彼此縣市的紀念品並進行合影留念。基隆市各單項選手經過一年緊鑼密鼓的集訓後，歷經各項全國大型賽事及本市中小聯運動會的激烈競賽，順利取得參加全中運的門票，各個代表隊的選手無不養精蓄銳，躍躍欲試。因疫情影響，導致全國各大賽事紛紛延後辦理，原定4月18日登場的全中運因而延至7月才辦理，等待及不確定的因素也深深影響選手們練習時的信心，所幸在教練耐心的陪伴下，學子們重拾對運動的自信。同時，本次比賽地點位於台灣最南端的屏東縣，除地理氣候與基隆完全南轅北轍之外，選手們還必須忍受高溫的考驗，因此，本年度延續亮點計畫的支持，將聘請隨隊物理治療師及運動傷害防護員，以增加選手於比賽中之穩定度之外，並提供額外訓練經費，讓選手可提前至屏東縣進行移地訓練，希望能盡早適應當地的溫度，保持最佳的身體素質；處長林祝里也指出，最後兩周的關鍵在於心態的調整及情緒的穩定，期盼選手們能發揮平日的訓練成效。