屏東助好孕開創宅經濟　到宅母嬰照護月嫂上路

▲屏東縣推出到宅母嬰照護月嫂服務，友善托育環境提前至孕產照顧，社會處長劉美淑（抱嬰兒）與母嬰照護月嫂合照.。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.09

▲屏東縣推出到宅母嬰照護月嫂服務，友善托育環境提前至孕產照顧，記者會上推出月子餐料理。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.09）

▲屏東縣推出到宅母嬰照護月嫂服務推出月子餐料理。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.09）

屏東助好孕，開創宅經濟，屏東縣推出到宅母嬰照護月嫂服務，109年6月起，屏東縣政府委託慈惠醫護管理專科學校在屏東市及東港鎮設置「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」提供屏東縣列冊低收入戶、中低收入戶或持有身心障礙手冊（證明）之婦女80小時(價值2萬元)到宅母嬰照護服務。屏東社會處劉美淑處長表示，為鼓勵現代父母生育及減輕其育兒負擔，從今年初就開始培訓母嬰照護月嫂，每位學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，到宅提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務協助等，客製化一對一服務，未符合公費資格者，亦可自費申請服務，每小時250元，可預約每天4~8小時，希望透過這些服務創造本縣產婦與月嫂雙重受益，藉由到宅母嬰照護媒合平台的督導，確保月嫂母嬰照護的品質，讓媽媽產後可安心調養，是育兒父母的好幫手。第一梯為期30天完訓的月嫂蕭巧聆表示，感謝縣長帶領的縣政府團隊用心照顧屏東縣婦女，讓我們中高年齡婦女再度就業，用實際行動來協助照顧屏東縣的產婦，秉持著取之社會回饋社會的理念。縣府表示：屏東幅員狹長，為滿足各鄉鎮新生兒家庭之需求，今年度持續補助各鄉鎮有意成為母嬰照護月嫂50%學費，讓更多產婦及新生兒獲得專業照護，課程資訊逕上「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」粉絲頁查詢。