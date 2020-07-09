影／您創業　彰縣1000萬圓夢計畫最高補助30萬

受新冠疫情影響，今年畢業季往後延，部份大學院校、校園徵才也受波及取消，彰化縣勞工處因應企業需求以及龐大畢業生求職潮，今（9）日在縣政府中庭舉辦「就業啟航、職達未來」聯合徵才活動，縣長王惠美宣布啟動青年創業補助，希望年輕人能夠透過縣府多方面的協助，創業更順利。

▲勞工處透過短劇，宣導彰化縣促進青年結合在地特色資源留鄉返鄉進鄉創業及多元文化補助作業要點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.09）

王惠美說，為了幫助青年，留鄉、返鄉、進鄉，創意、創生、創業，特別訂定「彰化縣促進青年結合在地特色資源留鄉返鄉進鄉創業及多元文化補助作業要點」，編列1,000萬元，這個計畫共有二大類，一是「創業圓夢類」每人最高可補助30萬元，提供想創業的青年能夠有充裕的創業資金，運用在創業初期所需的創業諮詢、產品開發、品牌行銷、店面租金等開銷補貼，歡迎18歲以上45歲以下，且已上滿30小時創業研習課程的縣籍青年，即日起都可申請。

二是「地方深耕類」，補助舉辦青年創業相關主題式論壇，每人補助3萬元或青年團體每案10萬元，舉辦主題式論壇，讓青年在創業過程中能夠彼此分享創業心得與歷程，協助創業青年能夠有多元的管道獲得充分的創業技巧與資源，幫助青年在彰化圓夢。

▲彰化縣政府在縣府中庭召開「彰化尚青 助您創就業」宣傳會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.09）

王惠美希望彰化縣的年輕人留鄉一起努力，也歡迎所有年輕人在創業過程中可與縣府連結多多利用，縣府也開設非常多創業研習課程，包括青年圓夢學堂、青農就創業促進、網路新經濟、女力展翅就創業促進，課程內容多元有助於提高日後創業成功率。

特別的是，今年也針對青農也特別創辦「彰農學堂」，以提升農民專業品質及產業發展。不僅如此，縣府閒置空間再利用，繼去年南郭宿舍群2、3號啟用，今年鹿港和興派出所宿舍群也將修復完成，將提供另一處青創基地供青年朋友進駐使用。

勞工處長吳蘭梅說，現場規劃有專業職涯諮詢、國軍人才召募中心、暑期工讀、彰化就業通平台等服務專區，讓求職民眾有更多元選擇，早日找到工作穩定就業。