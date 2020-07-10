銘傳國中JHBL聯賽奪冠　聘用前職籃選手成關鍵

基隆市銘傳國中過去一直以升學率聞名，成立體育班短短9年，便在這屆的JHBL國中籃球乙級聯賽，一舉奪下男子組冠軍、女子第四名，寫下校史的新紀錄。身為銘中校友的總教練徐偉勝是幕後最大功臣，徐偉勝就讀銘中時期，就以過人的身高和靈活的身手嶄露頭角，一路以籃球升學，畢業後進入職籃龍頭─裕隆隊，戰果豐碩；徐偉勝102年因傷退役後，熱愛籃球的他，一心想將自身經驗回饋母校並傳承給基隆在地的學子們。同時在銘傳國中校長許文璋的熱情邀約之下，徐偉勝原本以代理教師身分加入銘傳體育團隊，但基隆市長林右昌市長為了留住優秀人才，讓基層籃球能有更穩定而長遠的發展，特別指示銘傳國中增聘徐教練為專任教練；徐偉勝希望，讓基隆的居民以這支球隊為傲，在短短2年，便帶領基隆的男女運動小將，同時進入全國四強，男子隊更以17連勝的戰績，奪得108學年度全國冠軍。林右昌9日晚間特別在水園會館設宴，為銘中籃球隊慶功，肯定師生們的辛勞；林右昌說，市府開出專任教練缺，目的就是希望讓更多孩子接受正規訓練，這不光是為了拚成績，更是希望透過完整訓練得到正確的籃球觀念，在訓練、比賽的過程中，發現適性揚才的重要，帶球隊的這個過程就是教育而非競技，這才是基層運動的本質。