酒客舞廳外遭刺狂噴血　舞小姐助止血仍不治

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▲吳姓舞姐和施姓大班正要下班到警局協助製作筆錄。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.10)

高雄市新興區七賢路一家舞廳門口今(10)日清晨發生群架命案，2夥酒客進出舞廳，卻發生群架事故，其中一名李姓男子倒臥在血泊中，1名舞姐還急著為李男止血，直到救護車趕到，將李男送醫急救，但仍不治警方逮捕雙方涉嫌聚眾鬥毆的6男子到案，正追緝涉嫌行凶的林姓男子。高雄市新興區七賢路的人行道上，李姓男子倒臥在血泊中，一旁還有兩位女子，跪在地上試著協助急救止血，警方獲報趕到現場，將人送醫，卻已為時以晚，身中3刀的李男，經搶救後仍然宣告不治。警方調查，李姓男子（41歲）和另7名朋友，從今天凌晨3點多，就一起到舞廳消費，直到清晨6點多，一夥人準備離去，聚集在舞廳門口，等候泊車小弟將他們的轎車開過來，站在舞廳門口，不巧，林姓男子（40歲）與潘姓女伴（26歲）、邱姓（24歲）、高姓（24歲）2名男子，要續攤進舞廳，2夥人才在舞廳門口相遇，疑似互看不順眼，林嫌先是嗆了對方「看X小」，雙方隨即爆發口角，林男隨即拿出摺疊刀傷及2人，李男則是腹部2處刀傷、左腿刺1刀，切斷動脈，血流如注送，醫後仍因失血過多宣告不治。吳姓舞姐（27歲）和施姓大班正要下班，在舞廳門口，發現李姓男子躺在地上，腹部及左大腿大量出血，因是護理學校畢業，具護理急救知識，馬上趕上幫李止血，警方在現場隨即將邱嫌、高嫌帶回警局，至於亮刀砍人的林嫌，目前正鎖定車號以車追人。據了解，死者李男疑似是知名的釣蝦場老闆，案發後，也傳訊李男友人赴警局做筆錄，進一步釐清事發經過，以及過去是否有恩怨或是僅是單純的酒後互看不順眼釀成慘劇。