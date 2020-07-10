影／中市街頭鬥毆　爸爸議員呼籲媽媽市長要面對

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台中市9日傍晚又發生街頭暴力案，6名惡煞光天化日下，持刀械棍棒在街頭上砸車傷人，被市議員施志昌直擊今(10)日台中市綠營議員召開記者會，痛批昨日傍晚目睹的當街鬥毆殺人事件，來自於盧秀燕市長的漠視，讓「慶記之都」成了台中的標籤警局三小時迅速破案，議員則給予肯定。台中市近期槍擊事件頻傳，昨天才剛宣布破案，事隔3、4小時又發生光天化日下，街頭砸車、持刀殺人治安事件施志昌還原昨日過程，正在停紅綠燈時，結果突然旁邊三台車圍向一台車，以棍棒威嚇車主下車，車主下車後，六人圍上毆打一車主，甚至以棍棒敲打車主頭部，甚至以刀刺傷車主有人，非常兇狠，這根本是在光天化日之下的街頭殺人事件。施志昌問盧秀燕，這個城市到底怎麼了？施志昌說，當時自己的小孩也在車上，目睹暴力事件，小孩還追問「怎麼了？」，這些罪犯有恃無恐，重大刑案成了台中的常態，高譚市、慶記之都成了台中的標籤，以後誰還敢來台中？他肯定市警局迅速破案的努力，但也要求盧秀燕必須拿出對策。議員江肇國表示，當一個媽媽市長沒有辦法守護這座城市的治安的時候，爸爸議員只好出來呼籲市長要面對，這樣的呼籲是為了我們的下一代，為了整座城市市民的安全感，盧秀燕上任後，台中市的治安一天比一天敗壞，警察同仁疲於辦案、迅速破案，但盧秀燕必須拿出辦法解決根本問題。議員王立任指出，前一晚才發生這麼嚴重的治安事件，但盧秀燕參加動土典禮時，面對記者詢問有關昨晚的治安事件確實掉頭就走，面對最近發生的治安事件，市長卻毫無任何態度，這樣要如何當一位媽媽市長？呼籲盧秀燕趕快把心放在市政上。市警察局表示，警方獲報後立即展開追查，3個小時內緝獲6名涉案人，全案朝傷害罪嫌偵辦，對於治安違法案件，警局必定強力打擊，絕不容許不法之徒挑戰公權力。警察局也說明，台中市各類刑案逐年下降，尤其盧秀燕上任後要求「有案必破，而且要快破」，去年台中市每10萬人口刑案發生數為6都最低，也是台中市歷年最低，今年1至6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數亦均為六都最低，與去年1至6月比較，呈現發生數減少、破獲數增加等趨勢，治安狀況穩定，並持續改善；對於「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點，各項成績均居六都之冠根據內政部警政署上期治安民調顯示，在「居住社區(或住家附近)整體治安狀況滿意度」項目，台中市民滿意度達95%，全國第一。警察局強調，台中市今年3件槍擊案均屬個案，今年槍擊案統計更是六都最少，警方已執行7天全市「同步掃黑行動」，共計檢肅治平對象4人、成員26人，查獲各式槍枝10支、地下錢莊32件67人與數名通緝犯，淨化中市治安「高譚市」、「慶記之都」等汚名化台中治安的用詞，顯與事實不符，且對努力維持治安的警察同仁並不公平，任何案件警方均全力偵破，將持續努力，讓市民有安全的生活環境。