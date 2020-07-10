成功轉型順利接班　勞動部人才資源發展中心辦CEO講堂

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心今(10)日在高雄國賓飯店，舉辦CEO講堂，邀請天來創新集團董事長陳來助，以企業接班面臨的傳承與轉型為題，作專題演講，分享其從科技業跨域至食品業，成功轉型經營與順利接班的相關經歷與成果。這項由勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主辦的CEO講堂，是由分署長程泰運與人才資源發展中心主任李玫臻共同主持，有來自高屏澎東地區企業界CEO菁英與會。勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運表示，今年因新冠肺炎疫情帶來產業環境的劇變，新型態的營運、服務、消費與生活模式均應運而生，而台灣進入了後疫情時代，企業的跨界與轉型勢在必行，而其中「人」就是首要且最關鍵的成功因素，因此，孕育與投資人才，是企業預備未來趨勢所需，期盼藉由此一活動及各項服務，能點燃與會者的火種，推動更多企業投資人才。會中邀請天來創新集團董事長陳來助，以企業接班面臨的傳承與轉型為題，作專題演講，讓各個產業界深入瞭解如何運用組織人才布局，來達到轉型效果。陳來助指出，在時代變遷下，過去經驗法則已被打破，他以巴菲特為例，即使高齡89歲，很少見過股市熔斷，今年因疫情出現4次熔斷，顯現過去的經驗已難以因應時代發展，因此，如何改變既有的模式，是台灣接班傳承與轉型的最大挑戰。