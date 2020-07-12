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文化路灌漿修復　工務局：將開罰廠商並賠償住戶

記者陳問荷/新北報導-2020-07-12 10:26:25
▲工地塌陷造成部分民宅傾斜。（圖／新北市消防局提供）
永和文化路路面11日驚傳塌陷，新北市緊急疏散該地住戶158人、安置68人，今（12）工務局局長詹榮鋒受訪表示，經昨天探勘發現地面下結構尚稱穩定，目前進行灌漿修復，預計完整修復需要兩到三天時間，另外針對此意外廠商也坦承疏失，初步將開罰九萬元並勒令停工。
 

目前施作情形，詹榮鋒指出目前正在灌漿修復，但為確保居民安全，後續兩三天會做更完整的補強；而針對施工部分，詹榮鋒表示初步將開罰同時已命令廠商停工，後續更重要的是對當地住戶的賠償，該賠償的部分一定會請廠商負責。

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