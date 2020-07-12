影／永和屋損案　侯友宜要求建商負起賠償責任

新北永和發生的新建房屋損鄰案，新北市長侯友宜12日再度抵達現場，他表示，初步搶救復原工作最慢禮拜四完成，對於後續的房屋鑑定和賠償問題，他也要求建商必須負起責任。侯友宜12日上午抵達現場，先聽取各單位簡報，他表示，目前正在進行灌漿穩固地基，需要一些時間才能完成，未來還要把地下的管線恢復，以及鋪設馬路等，最遲禮拜四就可以完成。侯友宜強調，區公所先把民眾安置好，後續的賠償問題，由法制局負責與建商和居民溝通，對於這幾天的居民安置，以及後續的房屋鑑定和事後的修補以及相關的賠償問題，建商必須負起責任。