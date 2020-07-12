「鳳山清捷隊」集結　徒步掃街過埤里求支持　

繼高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免議員活動，其中時代力量議員黃捷等人都遭點名，今以「鳳山清捷隊」為名的罷捷團體志工集結在便利商店前，在鳳山過埤里大掃街、徒步發傳單，希望爭取更多民眾支持罷免行動。
「鳳山清捷隊」除了實體上街，也在臉書直播掃街過程，另外粉專「韓黑父母不崩潰」Po出今日掃街相片後，網友紛紛留言「加油」、「好好珍惜公民權、罷免不適宜的議員，納稅錢才能夠好好利用」，對「鳳山清捷隊」大熱天還徒步宣傳的舉動表示支持。
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