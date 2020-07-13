全心投入水墨創作　李國聰緣墨一生

▲李國聰老師為嘉義市長黃敏惠導覽。（圖／記者郭政隆攝影）

▲展覽場中之一隅。（圖／記者郭政隆攝影）

自幼於山區農家長大的李國聰，從事水墨畫創作已50餘年，對於大自然的美景感懷於心，作品結合自然景觀和風土民情，呈現樸拙無華的風格，即日起至8月2日止，在嘉義市文化局4樓展覽室展出「緣墨一生－李國聰七十回顧展」，展出近30年的經典創作作品。李國聰老師於1950年出生於嘉義縣梅山鄉龍眼村，繪畫啟蒙於台東師範學校，後考上國立藝專(現台灣藝術大學)美術科國畫組，接受傅狷夫、黃昌惠、金勤伯、賴敬程、蘇峰男等前輩畫家指導水墨技巧，1973年以第一名的成績畢業，1996年國立台灣師範大學美術研究所結業；2001年於國中教職退休後，全心全力投入於水墨藝術創作。曾任嘉義縣市美術協會、嘉義市鐵道藝術發展協會理事長，活躍於雲嘉南藝術界30餘年。李國聰老師的作品，作品具深厚的傳統技法，更呈現對於藝術創新的追求、熱情和深刻的人文關懷，題材包含工筆、寫意的花鳥、山水、靜物、人物，既有華麗、精細的寫實風格，又有粗獷、古樸、抽象的情意表達，作品記錄著對於土地的美與愛，與對人性表現關懷的一面，內容豐富且畫風多元，是美的藝術與饗宴。在此次展覽中，除了部分早期作品外，分有三大系列，包括：(一)信義系列，作品以華麗鮮豔的工筆畫表達南投信義地區的梅花、苔石及花草樹木等自然景緻，在此系列中可看出李老師細膩的創作風格。(二)白河系列，李老師到白河荷田中觀察荷花成長多年，對荷花的生命歷程，從寫實寫意到抽象表現，以完整的創作型式改變，並揣摩荷農的心聲，表現於創作作品中，樸實的作品帶有無奈的憂鬱感，及對土地滿滿的情懷。(三)阿里山系列，在描繪台灣雄偉壯闊的群山及茂密的森林，藉著與山林美景的對話，將之表現於墨筆畫紙上。