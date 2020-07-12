南天宮遶境佈施白米逾5萬斤　疫情影響申領家戶增2成

▲為期二天的南天宮遶境祈福活動，今天傍晚6時許回駕，信眾夾道迎接，盛況熱絡。（圖／金武鳳攝，2020.7.12)

▲南天宮關聖帝君出巡遶境回駕後，依循古禮舉行獻敬儀禮後進行安座。（圖／金武鳳攝，2020.7.12)

▲南天宮遶境隊伍中，仿關帝君等神尊的娃娃團最吸晴，造型超可愛，成為搶拍焦點。（圖／金武鳳攝，2020.7.12)

台中市南天宮關聖帝君遶境祈福佈施活動，今天進入第二天行程，上午自太平區南天明聖宮起駕後，遶境太平、大里區發送白米，灑淨車沿途消災驅疫，祈福平安；下午關帝君神轎回鑾南天宮安座，功德圓滿。南天宮主委吳光雄感謝各界熱情參與，現場提供100斤湯圓分享民眾；今年受疫情影響，發送平安米逾5萬斤，較去年增加2成。南天宮關聖帝君車隊遶境佈施，繼昨日在北區、太平設站發送白米後，今天繼續出巡太平、大里及東區，包括前導開路鼓、國樂北管車及獅鼓隊、舞龍隊、神將團等，沿途護駕關帝君鑾轎前進，陣仗浩浩蕩蕩，所到之處，信眾自動自發擺香案參拜，虔誠莊嚴。南天宮表示，配合關帝君出巡全市四區，共設置6個白米佈施站，儘管天氣酷熱，每站排隊領取白米信眾十分熱絡，讓志工忙得手不停歇，連喝口水時間都沒有。志工徐小姐忙得汗流浹背，卻欣喜表示「心甘情願」，原來是因為徐小姐母親3年前突發性肝硬化，醫師判定得換肝，徐小姐很無助，前往關聖帝君廟膜拜祈求；後來徐母竟安然度過險關，不用換肝就痊癒了，徐小姐感恩關帝君慈悲救母，自此加入志工行列，年年參與服務信眾的佈施活動，無怨無悔。今天上午11時左右，神轎車隊扺達大里林碧秀議員服務處，信眾早已大排長龍等待，大家依序領取一袋5斤白米，更見扶老攜幼鑽轎腳祈求平安。林碧秀表示，疫情衝擊百工百業，中低收入戶生活更加艱辛，申請平安米濟助家戶更多，光是大里區就發出3千袋。

白米佈施最後一站設在南天宮，遶境車隊於傍晚6時回駕，信眾夾道迎接，廟方依循古禮舉行獻敬儀禮後進行安座，為期二天的遶境佈施在花鼓陣、黃金九龍神轎展演中落幕，全程功德圓滿，南天宮特別準備百斤湯圓感謝各界熱情參與，主委吳光雄期許大家明年繼續參與，佈施功德。



