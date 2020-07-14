聚焦智慧體感科技　加工區管理處辦高軟智聯新未來交流

▲高軟智聯新未來啟動儀式及交流活動，是由加工出口區管理處處長黃文谷(站立者)主持。(圖／記者黃守作攝，2020.07.14)

▲加工出口區管理處處長黃文谷(前排中)在高軟智聯新未來啟動儀式及交流活動中與業者互動。(圖／記者黃守作攝，2020.07.14)

經濟部加工出口區管理處於今(14)日上午，在加工區高雄軟體園區，舉辦高軟智聯新未來啟動儀式及交流活動，以協助產業導入智慧化元素，期望進而協助產業技術合作及拓展新商機。這項由加工出口區管理處所舉辦的高軟智聯新未來啟動儀式及交流活動，是由加工出口區管理處處長黃文谷主持，邀請多位區內外技術商及場域需求方參與，以協助產業導入智慧化元素。加工出口區管理處處長黃文谷表示，此次的高軟智聯新未來啟動儀式，聚焦智慧醫療、智慧農業、智慧製造與體感科技等4大領域，會中由智慧應用領域業者提出產業發展需求，而於智慧醫療領域方面，緯創醫學科技公司期望透過此一活動找尋醫療優良技術商，能迎合市場合作開發解決方案，及強化既有之解決方案。黃文谷指出，在加工區管理處積極整合資源輔導下，高雄軟體園區已陸續吸引亞洲灣醫智庫、邁森科技、酷奇思、酷愛迪等廠商進駐，讓該產業逐漸聚焦，形成以資訊軟體、數位內容及智慧應用為主要群聚產業，顯示園區已具有共同發展智慧應用之技術能量，也藉由活動交流瞭解雙方供需及解決方案，充分展現高軟智慧應用發展能量。黃文谷並指出，該處將持續鏈結學研能量及鏈結資源，扶植區內廠商朝向智慧應用方向發展，並輔導廠商跨領域合作、增進交流，讓產業合作取代競合，藉此促成更多技術合作及商機拓展，讓啟動智聯新頁，就從高軟開始起飛。