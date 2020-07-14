新北草里漁港親子夜釣炭烤、魚拓體驗　15日開放網路報名

▲草里釣魚吧系列活動包含有夏日夜間親子釣魚、親子炭烤、垂釣天堂拍賣會、港邊音樂會、魚拓體驗、一夜干製作教學、金山街頭展演、漁網染頭巾DIY、放天燈等。（圖／新北市漁業處提供）

草里漁港是北台灣著名的垂釣天堂，新北市政府為推動青春山海線嗨漁港－草里釣魚吧系列活動，內容包含有夏日夜間親子釣魚、親子炭烤、垂釣天堂拍賣會、港邊音樂會、魚拓體驗、一夜干製作教學、金山街頭展演、漁網染頭巾DIY、放天燈等等，一系列活動免費玩。草里釣魚吧第一波將在7月26日下午4點啟動，當日活動有夜間親子釣魚、親子炭烤、垂釣天堂拍賣會、港邊音樂會、魚拓體驗等，同時規劃有年輕族群喜愛的胖卡市集及行動啤酒車等；為讓親子體驗釣魚樂趣，現場聘請專業老師巡場指導垂釣技術、同時可將自己釣到漁獲或自拍賣會取得的鮮美漁貨現場炭火燒烤，不間斷的音樂會則增添海港垂釣，海風吹拂吃美食的風味。考量場域空間、食材數量及安全性，當日親子釣魚、親子炭烤及魚拓體驗有數額限制，7月15日早上10點統一開放網路搶先線上報名，先搶先贏，其中夏日夜間親子釣魚共50組，親子炭烤共70組，魚拓體驗部分有下午5點及晚上8點的2場次，每場次20組；活動當日仍提供限量現場報名，活動詳情請電02-85215016洽詢。農業局長李玟表示，草里釣魚吧系列活動將結合藝術觀光美學與垂釣天堂打造草里漁港全新形象，使漁港成為親子遊憩及年輕族群出遊的觀光亮點，並開創漁港轉型新經濟。本波活動不僅好吃好玩，也可以欣賞音樂、享受美食、參加親子釣魚更有機會獲得Apple iPhone 11、Switch《集合啦！動物森友會》特別版主機等數十件精美好禮等著您，邀請大家帶著全家大小一起來草里，在夏日的夜晚來漁港走走，優游山海美景、盡享天倫之樂。