享受南島風情免出國　新北南島文化節八月初登場

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新北市十三行博物館將於8月1日起一連兩天舉辦「新北南島文化節」，以「傳統與現代相聚」為主題，展現南島語族數千年來累積的智慧與創意，內容包含樂舞表演、文創市集、技能體驗與美食饗宴，讓您不用搭飛機出國就能體驗豐富多元的南島文化。南島文化節辦理的時間正好是阿美、噶瑪蘭、卑南、排灣和魯凱等族群舉辦豐年祭或收穫祭的時節新北市文化局長龔雅雯表示，文化節辦理的場地緊臨著淡水河口，是南島語族重要的發源地之一。十三行博物館館長陳春蘭說，新北南島文化節匯集了60個攤位，分為技能、文創與美食三大主題，讓觀眾從古代玩到現代，從傳統首飾買到潮流服飾，更要從烏來一路吃到霧台。位於臺東的臺灣史前博物館特別帶來「史前玉器」體驗活動，希望讓民眾認識數千年前臺灣與週遭南島世界的時尚品味與貿易交流。文創市集招募了多家以傳統元素融合當代設計的新創品牌，三倍券也可以使用。活動場地十三行博物館陽光廣場及新北考古公園一向都是熱門觀光景點，園區內的干欄式建築、草棚、檳榔樹以及琉璃珠拱門皆來自史前與當代的南島元素，館方希望透過為期兩天的活動，在八里平原創造出深具南島風情的文化地景！新北南島文化節活動時間為8月1日和2日下午3點30分至8點30分，十三行博物館特別配合活動延長開放至晚間9點，下午5點後免門票入館，捷運關渡站及蘆洲站都設有免費接駁專車，民眾可以多加利用。