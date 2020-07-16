藍色公路　高雄蚵仔寮漁港航線重新啟航

▲高雄蚵仔寮漁港生鮮魚貨拍賣市場，採買漁貨人潮爆滿。(資料照／記者黃守作攝)

由高雄港香蕉碼頭至蚵仔寮漁港的藍色公路航線，自即日起重新啟航，讓遊客飽覽蔚藍海岸秀麗風光與漁村魅力。高雄市政府海洋局代理局長黃登福表示，高雄港香蕉碼頭至蚵仔寮漁港的藍色公路航線，於疫情趨緩後，自即日起重新啟航，因適逢暑假旅遊旺季到來，旅行業者加碼推出暑期限量航次特惠，邀請國人旅客來趟海洋之旅，藉著藍色公路走訪漁村私房景點，體驗港都城市特有的人文風情。黃登福指出，海洋局為推動海上藍色公路，結合高雄市輪船公司、旅行業者與梓官區漁會，推出高雄港香蕉碼頭至蚵仔寮漁港的藍色公路航線，109年上半年因為受到新冠肺炎疫情影響而暫停行駛，隨著疫情日漸趨緩，防疫措施逐步解封，該航線也重新啟航。黃登福說，由於暑假旅遊旺季到來，旅行業者加碼推出7、8月份暑期限量航次優惠價格，期望藉由此一優惠措施，能夠吸引國人以不同視角欣賞高雄的美，體驗自海上展望高雄蔚藍海岸的風情，並協助提振高雄海洋觀光及休閒產業。黃登福也說，高雄市擁有豐富的海洋休閒遊憩資源，尤其從高雄港第一港口至西子灣、柴山沿岸一帶都是珊瑚礁海岸，景緻相當優美，旅客搭乘藍色公路「高雄輪」客船，可飽覽高雄海上風光，而蚵仔寮漁港更擁有全國第一座HACCP生鮮魚貨拍賣市場、漁貨直銷中心及漁會漁產品展售中心，每逢假日，採買漁貨人潮爆滿，此外還可體驗漁業製冰過程、朝天宮的媽祖宗教信仰介紹、品嚐原汁原味道地漁夫餐飲，讓民眾走一趟蚵仔寮就可感受高雄特有的漁村魅力及豐富的人情味。