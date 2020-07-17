為全中運選手加油　屏東動漫展登場

▲｢2020屏東動漫展」結合「體育運動」及「動畫漫畫」，將主題訂為「漫漫動一下」，邀集超過40位CG繪師與漫畫家一起舞動屏東的青春熱血。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.17）

▲為全中運選手加油，｢2020屏東動漫展」7月18日於屏東演武場開展「體育運動」受到青少年朋友喜愛。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.17）

為全中運選手加油，｢2020屏東動漫展」7月18日將於屏東演武場開展，今年度屏東動漫展和全中運同一天開幕，結合「體育運動」及「動畫漫畫」，將展覽主題訂為「漫漫動一下」，邀集超過40位CG繪師與漫畫家一起舞動屏東的青春熱血，以有趣、同樂的方式共同迎接全中運。從2016年的屏東國際3D漫畫節開始，屏東縣政府文化處每年夏天都會辦理大型動漫活動，去年首度移師屏東演武場，受到青少年朋友喜愛，今年再度邀請張重金老師擔任策展人，以「漫漫動一下」為創作精神，透過漫畫的趣味、直觀，欣賞各種運動的樣貌與風采，並從中體驗漫畫家的幽默與創意。文化處表示，因應此次展覽主軸，讓來參觀的民眾都一起動起來，除了在演武場戶外廣場設置一座大型主題雜誌裝置，提供民眾拍照打卡外，展區的入口意象也會呈現出漫畫窗格的形式，讓民眾就像走進漫畫中，化身為最動感的運動員。展區一側另設置三座coser專用的「動一下攝影棚」，歡迎大家一起穿上籃球裝、棒球衣或劍道服，配合展區道具拍下最有趣、最有創意的屏東限定運動寫真照；展覽期間於8月1、2日上午10點至下午5點辦理同人市集，邀請知名動漫團體演出，跟隨著數位科技網路的發展，快速的引領我們進入視覺文化的消費社會。縣府歡迎所有喜愛動漫的大小朋友，於7月18日起至10月11日透過漫畫動一動，讓運動的精神可以奏響生命、點燃激情，打造未來屏東文創與運動產業的新契機。