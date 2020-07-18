影／車道上滿滿碎石　波麗士大人排除道路散落碎石

▲永靖分駐所巡邏員警蕭聖助、張士榮頂著豔陽，拿著掃把清除道路上的碎石頭，暖舉引起不少網友狂稱讚。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

波麗士大人化身清道夫！省道台一線彰化縣永靖鄉段南下車道今（18）日突然散落大量碎石頭，員林警分局永靖分駐所巡邏員警蕭聖助、張士榮頂著豔陽，清除道路上的碎石頭，附近民眾也加入清到行列

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員林警分局長洪文宏說，會追查散落物的車輛依法告發，也會表彰熱心的員警。

▲員警將巡邏車上的警示錐拿出來在現場做警示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

民眾駕車或騎機車最怕路上有異物，因為一不注意就可能摔車，永靖分駐所巡邏員警蕭聖助、張士榮今（18）日近9時接獲通報，永靖鄉中山路一段南下車道散落大量碎石頭，將近200公尺快車道、機車道布滿的大小不一的碎石塊，員警發現地上滿滿碎石，為了避免騎士摔傷或車輛失控打滑，決定主動打掃清除。

員警蕭聖助向附近住家借了2枝掃把，張士榮將巡邏車上的警示錐拿出來在現場做警示，2人二話不說的當起清道夫將散落在車道上的碎石塊掃除，員警頂著大太陽，揮汗如雨的將碎石打掃清除。

▲省道台一線永靖鄉段南下車道突然散落大量碎石頭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

警方說，依據現場的碎石塊研判可能是有砂石車滿載著建築級配沙石，由於未做好防護措施，才會散落在省道車道上，由於是周休假期永靖鄉公所沒有上班，一時之間也沒辦法請清潔隊來處理，為了避免造成交通事故，因此，員警一邊掃除碎石塊，同時也穿梭在車道將體積比較大的石塊撿到路旁。

▲為了避免造成交通事故，員警也穿梭在車道將體積比較大的石塊撿到路旁。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

因為散落的碎石塊數量太多，員警汗流浹背的沿路掃除，附近民眾看見員警二人在打掃馬路上掉落的碎石塊，也主動上前協助幫忙打掃，一夥人花了30幾分鐘將沿路的碎石塊掃到路旁，員警將巡邏車警示燈打開，以避免車輛未注意而撞上執勤的員警，路過民眾及附近居民，對於員警如此貼心的作為，給予百分百肯定及感謝！

▲員警汗流浹背的沿路掃除，附近民眾看見員警二人在打掃馬路上掉落的碎石塊，亦主動上前協助幫忙打掃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

洪文宏表示，警方會追查該時段的可疑車輛進行追查，員警這樣的暖舉也會公開表彰；洪文宏也提醒大小貨車，貨物請依規定綑綁固定，以免發生交通意外，屆時可就得不償失了。