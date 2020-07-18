三軍總醫院將繼續支援牙醫師　為金門鄉親服務

三軍總醫院原本今年9月底要停止派遣牙醫支援衛福部金門醫院烈嶼分院，在金門小英之友會的溝通協調下，近日三總已正式函文將由10月份起繼續支援牙科醫師直至明年底，暫時解決金門牙醫師不足的窘境。近年來烈嶼分院牙科醫師均由三軍總醫院派遣醫師協助支援，因近期三總調整內部醫師的調派規劃，在6月份告知台北榮總與金門醫院，從10月份起將停止牙科醫師支援。因為金門醫院院本部牙科人手原本就不足，目前受訓中公費生最快要在明年7月1日後才能投入看診，倘若三總支援一旦停止，將導致烈嶼分院將有9個月恐無牙科駐診，屆時恐影響許多烈嶼鄉親的權益。金門縣小英之友會會長蔡其雍在得知消息後，立即尋求管道盼能協助醫院解決牙科醫師人手不足的問題，經過一番折衝溝通協調後，三總在7月10日正式公文函復台北榮總，同意繼續支援牙科醫師不斷炊，原有的牙科支援計劃自10月份起繼續適用至明年12月底。對於地區團體協助協調牙醫支援延期一事，金門縣政府表示，樂見金門縣議會、金門各級民意代表、地區各類團體、旅台同鄉會與鄉賢，一同與縣府齊力為地區醫療努力。而且，協力的層面不應只限於醫療，不論是金門建設、中央經費之爭取、人民權益之提升等等層面或議題，都歡迎各界共同努力，建設更美好的金門。