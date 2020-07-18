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全中運屏東縣代表隊林欣妤滑輪溜冰　第一面金牌留在屏東

記者黃正忠／屏東報導-2020-07-18 22:11:27
▲109年全國中等學校運動會屏東隊滑輪溜冰，中正國中林欣妤同學獲得國女200公尺金牌，並以20.092秒破大會紀錄。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.18）
109年全國中等學校運動會滑輪溜冰在潮州運動公園比賽，18日下午屏東隊奪下了第一面金牌，由中正國中林欣妤同學獲得滑輪溜冰國女200公尺金牌，並以20.092秒破大會紀錄；該項目第二名、第五名、第六名皆是屏東隊獲得。另外，潮州高中郭立揚同學也勇奪滑輪溜冰高男200公尺銀牌。

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