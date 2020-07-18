全中運屏東縣代表隊林欣妤滑輪溜冰　第一面金牌留在屏東

109年全國中等學校運動會滑輪溜冰在潮州運動公園比賽，18日下午屏東隊奪下了第一面金牌，由中正國中林欣妤同學獲得滑輪溜冰國女200公尺金牌，並以20.092秒破大會紀錄；該項目第二名、第五名、第六名皆是屏東隊獲得。另外，潮州高中郭立揚同學也勇奪滑輪溜冰高男200公尺銀牌。