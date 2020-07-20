馬英九親自命名　梅花鹿中的「馬小九」懷孕了

▲6隻美麗的梅花鹿中，戴有「黃色」耳掛標示的，是前總統馬英九親自命名，且已經懷孕即將臨盆的「馬小九」。(圖／記者陳惲朋攝)

嘉義縣逐鹿社區理事長莊莫俄向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，3年前購入6隻梅花鹿，其中有一隻小母鹿，在前總統馬英九到訪時，主動親切的貼近，馬英九因此親自命名為「馬小九」，園方即為她配戴上「黃色」耳掛識別，園方說，馬小九已經懷孕，且於近月即將臨盆。

因88(莫拉克)風災受創嚴重，原鄉從山上遷居到現在阿里山公路旁安置的逐鹿社區，4年前(2016年)社區理事長莊莫俄主動向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，3年前(2017年)即自彰化養鹿協會購入1公5母合計6隻梅花鹿，到逐鹿社區旁、阿里山風景區管理處後成立鹿園，並於上個(6)月下旬的後疫情時代開幕迎賓；國人從此不用再到日本奈良，就可親手餵養溫馴而美麗的梅花鹿。

▲鄒族的飼養員莊先生說，配戴上「黃色」耳掛的梅花鹿是深受馬前總統喜愛，而親自命名的「馬小九」。(圖／記者陳惲朋攝）

鄒族的飼養員莊先生說，5隻母鹿中，有一隻較小的母鹿，在前總統馬英九到鹿園參觀時，不怕生的主動而親切的貼近馬前總統，陪著馬前總統，因而深受馬前總統的喜愛，而親自命名為「馬小九」，園方即為她配戴上「黃色」耳掛識別。

莊先生表示，鹿園區內，有6隻梅花鹿，其中有1隻公的、5隻母的，公的在每年的9月到12月間是發情交配期，馬小九近月即將臨盆生產，如果順利的話，在農曆過年前園區會增加5隻小鹿，園方到時也會把這份喜訊分享出去。