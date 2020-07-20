日本玻璃工藝大師黑木國昭　展玻璃綺麗之美

在日本有「現代名工」美譽的玻璃工藝大師黑木國昭，自2000年受邀來台展出，進行玻璃藝術交流已有20年，為紀念在台開展20週年，此次以「晶瑩剔透・喜慶雙十」為主題，即日起至8月11日於高雄市文化中心至真堂二館，盛大展出約60件作品，除了為台灣特別定製的新作外，還增添了部分以往未曾公開的館藏作品。



▲ 「晶瑩剔透・喜慶雙十」盛大展出玻璃工藝大師黑木國昭約60件作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.19）

主辦單位安如有限公司董事長林華山表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，黑木大師無法前來台灣，與民眾面對面交流感到遺憾。黑木國昭18歲便以玻璃塑造為志向，迄今已歷超過半世紀的鑽研，不斷追求在西方素材的玻璃上，融入日本人的感性、傳統美學及世界各國風情，以光影帶出玻璃切割的綺麗之美，透過永不褪色的作品呼應漸漸消逝的日本文化及精神。



▲富嶽三十六景「相州七里濱」花器。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.19） 這次主軸作品「富士雲龍圖」黃白金彩屏風，細膩描繪出目光炯炯有神的龍以五爪抓緊珠寶，雲煙刻意留下水墨畫風的表現方式，相對於龍本體以白金箔襯托出玻璃亮麗的輝光，黑木國昭也發揮獨特的構思，將葛飾北齋的富嶽三十六景「山下百雨」遙望雲海「富士山」一景融入此作品中，靈峰富士山靜靜的聳立在遠方，對比巨龍劇烈的盤旋飛升，一動一靜對比表現出此作品的魄力。



另一件富嶽三十六景之一「相州七里濱」花器，黑木國昭用玻璃素材將七里濱的富士山精準的重現在大型花器上，藍色玻璃的濃淡運用再現藍繪細緻的色彩諧調，花器背面參考了二代歌川廣重「諸國古蹟百景相州七里濱」作品，以波濤洶湧為主題重新構成，巧妙重現了北齋與二代廣重的七里濱。



