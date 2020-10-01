不喜歡喝咖啡卻成行家　吳瑋婷2020咖啡大師賽奪冠

個頭嬌小的吳瑋婷，看起來像是剛踏出校門的社會新鮮人，卻已經是85度C彰化自強店的店長，參加85度C舉辦的2020咖啡大師比賽，迎戰來自全省各路好手，以一杯綠光森林創意咖啡驚艷全場，拿下決賽冠軍，工作上盡其所能的她，對公益活動更是熱心，連續4年協助彰化家扶義賣燈籠，從年初一到元宵節不休息。
19歲打工踏入85度C，從工讀生到正職，再到班長、副店長、店長，一路與咖啡結下不解之緣，今年更參加85度C舉辦的2020咖啡大師比賽，從初賽到總決賽，過關斬將，挑戰來自全省北中南各路高手，歷時近5個月，終於奪得冠軍。
在咖啡店工作、奪得咖啡大師總決賽第一名的吳瑋婷卻說她原先並不喝咖啡，理由竟是不喜歡咖啡苦苦的味道，直到85度C彰化自強店執行長夫人告訴她，在咖啡店工作不能不喝咖啡，鼓勵她仔細品嚐咖啡，才讓吳瑋婷從此愛上咖啡。
吳瑋婷說，咖啡大師比賽分為評比85度C的招牌咖啡、拿鐵，及創意咖啡三個部分，比重更多的是創意咖啡，參賽者要能製做出一杯好咖啡，更要能介紹好咖啡，及如何讓咖啡更有創意，吳瑋婷說，其他參賽者選擇介紹比例、豆子、烘焙，我則是從咖啡因含量著手，與眾不同的介結方式獲得評審青睞。
吳瑋婷的創意咖啡，初賽時選擇以加了煉乳、牛奶及杏仁糖霜的幸福練習曲迎戰，決賽時則希望自己能再突破，為了調出完美的分層咖啡不斷的嚐試，加入各種不同口味的調味牛奶，她說，有的喝起來像感冒糖漿，有的口味雖好，分層卻不夠突出，經過不斷的試驗才發現了心中完美的創意分層咖啡-綠光森林，以此一舉拿下冠軍。
吳瑋婷表示，從85度C彰化自強店執行長身上學習到做公益不應該摻入商業考量，而應該考量是否適合、是否實用，做愛心不是只有送衣服，規劃出能拋磚引玉的活動會更有意義，因此，她連續4年投入協助彰化家扶義賣燈籠，從大年初一到十五都能在義賣現場看到她忙碌的身影，更在規劃母親節、父親節彩繪蛋糕活動時，除了免費提供蛋糕給彰化家扶、慈愛教養院或弱勢家庭的小朋友一起來裝飾，更替他們想到活動時間長，怕他們肚子餓、口渴，再加碼免費提供了餐點、飲料。
從咖啡店的工讀生到店長，除了追求自我價值的實現，吳瑋婷更希望以自身的努力成為女兒的好榜樣，給女兒好的身教，她希望讓唸小一的女兒了解到，因為媽媽認真工作賺錢，所以我們可以偶爾享受牛排，讓女兒知道得到前是需要先付出努力的，義賣燈籠時更常常帶女兒一起幫忙，讓女兒了解助人是一件快樂的事，一路走來，她感謝工作夥伴的相挺，更感謝有家人的支持。