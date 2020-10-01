不喜歡喝咖啡卻成行家　吳瑋婷2020咖啡大師賽奪冠

個頭嬌小的吳瑋婷，看起來像是剛踏出校門的社會新鮮人，卻已經是85度C彰化自強店的店長，參加85度C舉辦的2020咖啡大師比賽，迎戰來自全省各路好手，以一杯綠光森林創意咖啡驚艷全場，拿下決賽冠軍，工作上盡其所能的她，對公益活動更是熱心，連續4年協助彰化家扶義賣燈籠，從年初一到元宵節不休息。

▲吳瑋婷以綠光森林創意分層咖啡拿下2020咖啡大師冠軍。（圖／吳瑋婷提供）