提升多感官教學　嘉邑城隍廟捐助特教學校

▲電子白板可提升視覺、聽覺、觸覺多感官教學。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.22）

▲嘉義特教學校感謝城隍廟慈善會嘉惠特教生。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.22）

以招收智能障礙、身心障礙學生為主的嘉義特教學校，因學生學習專注力不易集中，學習抽象事物不容易理解，嘉義市城隍廟慈善會特捐贈雙層開闔式白板內嵌65吋觸控螢幕，以提升視覺、聽覺、觸覺多感官教學，同時慈善會還另捐贈生活照顧輔具電動升降床，使學校減輕照顧人員的負擔，此次捐贈金額總計68萬2千元整。嘉邑城隍廟慈善會一向秉持城隍爺尊神慈悲為懷，助人為樂的善念，熱誠回饋鄉里，更是特別關懷特殊教育、提供弱勢學生學習與就業機會，該會於得知嘉義特教學校需要電子白板後，即於今年三月允捐贊助，但礙於學生上課期間不方便施工，因而延至7月15日暑假開始後，才加緊趕工完成，並於22日舉行捐贈儀式，嘉特師生特別感謝城隍廟慈善會的大器捐贈。目前嘉義特教學校計有幼兒部、國小部、國中部及高職部，現有24班，學生約有245名，已有電子白板教學設備者計有15班，係由教育部國民及學前教育署前瞻計畫補助高職部的班級，以及該校編列預算逐年添購，但仍有國中及國小部9個班級仍為傳統式教學白板，因此該校非常感謝嘉義市城隍廟慈善會捐贈雙層開闔式白板內嵌65吋觸控螢幕，如今班班有電子白板設備，嘉惠該校師生之教學與學習成效。另外該校有許多肢障輪椅生，生活自理與行動均完全需要靠人力照顧，換尿布或中午午休時間都會讓輪椅生能平躺舒緩休息，因此照顧人員常要搬動學生，一不小心容易造成腰部傷害，城隍廟慈善會捐贈電動升降床即能減輕照顧人員的負擔，且電動升降床可以依照顧者的身高調整高度，在換尿布時可以保護腰部較不易受傷，另外班上有一位身體病弱的輪椅生隨時會有呼吸中止現象，因此讓他睡在導師身邊午休，以便隨時關照，孩子因此可以獲得良善的照顧。