影／彰工化藝典藏特展　體驗傳統技藝之美

彰化縣文化局今(23)日辦理工藝特展開幕式暨無形文化資產傳統工藝及保存技術保存者授證儀式，彰化縣長王惠美頒發證書予2020年新增的2位文化資產保存技術保存者及4位傳統工藝保存者，歡迎民眾前來欣賞精湛的傳統工藝作品。

▲彰化縣長王惠美頒發證書予2020年新增的2位文化資產保存技術保存者及4位傳統工藝保存者。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

彰化縣文化局自即日起到9月13日，在彰化縣立美術館舉辦「彰工化藝‧典藏工藝特展」，除了展出歷年的館內典藏作品外，也邀請教育部薪傳獎藝師、文化資產傳統工藝保存者、臺灣工藝之家及磺溪美展立體工藝類磺溪獎得主等，共計39位彰化在地藝師，51件作品齊聚展出。

▲王惠美說，這次「彰工化藝‧典藏工藝特展」展出作品非常精華，有好幾位工藝師得到國家認證。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

王惠美說，這次「彰工化藝‧典藏工藝特展」展出作品非常精華，有好幾位工藝師得到國家認證，除了利用這次機會表揚，也把他們的作品呈現出來，讓縣民知道在地有這麼多優秀的工藝師，感受他們對工藝的堅持與用心，透過不斷昇華自己，才有這樣的成果。

王惠美表示，此次展覽更規劃了6場教育推廣活動，有纏花、燈籠彩繪、捏陶、漆線工藝、結藝編織及木作筆筒的活動，都是大師級的講師，歡迎所有鄉親至美術館網站報名，在暑假期間帶著孩子一起感受傳統工藝的樂趣。

本次展覽邀請參展的作品皆大有來頭，有教育部薪傳獎得主吳敦厚老師的龍鳳對燈、李松林老師的戲獅尊者及文化資產傳統工藝保存者、臺灣工藝之家、磺溪美展立體工藝類磺溪獎得主、彰化縣美術家接力展，共計39位藝師，51件精湛作品。

每位藝師的工藝藝品有所不同，此次展覽分為木之藝、石之化、金之工、土之形、布之彩、皮之韌六大主軸分門別類，展出內容以傳統工藝紙藝、木雕、石硯、錫藝、粧佛、繡藝、石藝、陶藝等製作出的精湛作品，希望能藉由展覽讓民眾了解民間傳統工藝發展脈絡與價值。

▲此次展覽特別展陳藝師們的工具，讓民眾能一窺老師的秘密百寶箱，一覽藝師們辛勤製作工藝品的歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

此次展覽特別展陳藝師們的工具，讓民眾能一窺老師的秘密百寶箱，一覽藝師們辛勤製作工藝品的歷程。