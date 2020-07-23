影／拼商機　印尼國際商業協會與縣商業會簽署備忘錄

彰化縣政府去年委託縣商業會輔導縣內中小企業參加國際商展，開花結果，印尼國際商業協會今(23)日拜訪縣府，在縣長王惠美見證下，印尼國際商業協會與縣商業會簽署備忘錄，由印尼國際商業協會長曾姍姍以及彰化縣商業會常務理事也是國際事務主委白煌嘉代表簽約，深化南下政策。

▲印尼國際商業協會今(23)日拜訪彰化縣政府。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

印尼國際商業協會更向縣內2家廠商及1家國際貿易籌備處合作，由廠商代表簽下長期合作意向書，預估未來會有千萬元的訂單，王惠美並強調縣府會不斷努力拚經濟，立足台灣、放眼天下，持續把彰化商品帶出去、外資引進來。

王惠美表示，歡迎來自印尼國際商業協會會長曾姍姍及團隊前來，不但和彰化縣商業會簽訂合作備忘錄，更帶來實質合作商機，與賀得製襪有限公司、華泰創新科技股份有限公司、綠科技貿易公司彰化籌備處簽訂採購長期合作意向書，要將彰化織襪、濾水器代理等銷售到印尼，打入當地市場，讓民眾感受到彰化精品帶來的生活品質與便利。

▲王惠美表示，歡迎來自印尼國際商業協會會長曾姍姍及團隊前來，不但和彰化縣商業會簽訂合作備忘錄，更帶來實質合作商機。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

彰化商業會常務理事白煌嘉感謝縣府團隊，能真正積極協助縣內企業廠商開拓海外市場，將以縣境內擁有水五金、精密機械、紡織、輪胎、餐飲與生技食品等優勢產業，持續深化南下政策，拓展更廣大市場。

經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，彰化是中小企業的故鄉，有許多具發展潛力的產業，縣府團隊將持續支持縣內企業永續發展並鼓勵參加國際展覽，提昇優質產業價值並行銷特色產品，爭取國外訂單以擴大市場佔有率，也能籍由參展掌握國際產業狀況及市場走向。