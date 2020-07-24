全民社區棒球決賽將開打　新北棒球隊暑假到校園巡迴輔導

▲新北市棒球隊每年於6月至8月暑假期間利用賽季空檔，深入校園為基層球隊進行技術輔導。（圖／新北市體育處提供）

新北市棒球隊每年利用暑假期間的賽季空檔，深入校園為基層球隊進行技術輔導，配合各校球隊社團練習時間，到校為小球員進行訓練，落實棒球運動的基礎扎根教育；新北市還會舉辦社區棒球聯賽，今年共有96個隊伍參賽，目前已進入決賽階段。新北市棒球隊總教練周正雄表示，新北市棒球隊成軍於2009年，除了賽程與平日訓練外，更投入新北市校園棒球扎根教育工作，每年暑假期間安排球員到校為學生進行密集訓練，球員們現在每天上午仍維持自我訓練，下午到不同校園進行技術教學，有機會將自身所學，最新的棒球運動知識與防護技能傳遞給基層教練與小選手。周正雄分享，面對不同年齡層的球員有不同的方法，少棒萌芽階段的小球員，會把成棒隊的大哥哥當偶像，藉由小球員的好奇心循循善誘，啟動對運動的正確觀念；而國中階段選手，已有基礎技術認知，但動作的標準性與使用的經驗較欠缺，且青春期孩子(青少棒)比較害羞，必須主動去關心各項技術的使用狀況，透過談話間將技術導入教學過程。周正雄認為，青棒選手需要的是細節技術的指導或比賽觀念與經驗灌輸，以提升對於比賽內容的判讀能力，所謂教學相長，球員們每年輔導指導後，自己對球隊內教練團的指導更能換位思考。新北市體育處長洪玉玲說，棒球運動向下扎根，透過每年夏天的校園巡迴輔導，將校園三級棒球與新北市成棒隊相互串連，讓訓練有連貫性今年共輔導22所學校，每所學校至少進行12次，每次2小的教學；此外，還有全民棒球運動的推廣，新北市自2003年起每年舉辦社區棒球聯賽，今年共有96支隊伍參賽，經過2個月的激烈賽程，7月26日於新月棒球場進行準決賽，決賽於8月9日在三重棒球場開打。