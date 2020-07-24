嘉惠小港區國小學童　中鋼舉辦全能智慧王夏令育樂營活動

中鋼公司於今(24)日在高雄市小港區中山國中，舉辦109年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，以嘉惠小港地區國小學童，並養成主動學習與求知的習慣。中鋼公司行政副總經理張秋波表示，該公司為充實小港在地國小學童的暑假生活，每年暑假期間，均提供多元化學習及健全身心發展的休閒育樂活動。張秋波指出，今(109)年暑假，該公司與子公司中鋼碳素化學公司，以及小港區中山國中，共同舉辦109年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，以中山國中培育科技人才特色為主軸，並加入科學及新興科技的課程，拓展學子們的視野，並養成主動學習與求知的習慣。此一中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，是由中鋼公司公共事務處處長孫宏魁、中鋼碳素化學公司行政處處長陳宜宏，以及中山國中校長田佳立共同主持，中鋼公共事務處組長張逢展、中鋼碳素行政處公關課長秦偉與會。中山國中校長田佳立表示，該校成立自造教育及科技中心的目標，是啟發學子善用知識，進一步改善生活，藉由一同動手做的方式，讓每個孩子勇於接受挑戰，並樂在學習，期待該校未來在教育方面能有更多機會與中鋼集團相互合作，一同培育與世界接軌的科技人才。中鋼公共事務處處長孫宏魁說，此一夏令育樂營活動有百位學子與會，期許學子透過活動可以學習更多科技的應用，體驗科技人們生活帶來的便利。夏令營活動課程多元有趣，包含美感、科學、能源、食安、VR科技等知識範疇，不僅讓學子們提早接觸108課綱，培養科技素養，也將自造教育與科學知識融入生活之中，以深化教育札根、落實在地特色的教學理念。