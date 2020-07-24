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讓消費者買得更安心　農委會公布蜂產品產銷履歷驗證

記者吳晉輝/嘉義報導-2020-07-24 20:00:00
▲農委會公告「蜂蜜臺灣良好農業規範(TGAP)」，首發14戶通過認證的蜂農名單。〔圖／嘉市府提供2020.07.24〕
農委會公告「蜂蜜臺灣良好農業規範(TGAP)」，讓蜂產品加入產銷履歷驗證制度，並公布首發14戶通過認證的蜂農名單，嘉義市東發養蜂場就是其中之一！

嘉義市政府建設處表示，蜂產品產銷履歷驗證，就是品質保證，代表嘉義市商家品質優良，蜂蜜源自台灣寶島，保證不混摻、沒假貨，真正的甜蜜蜜。

蜂產品產銷履歷認證相當嚴謹，蜂農必須完成養蜂事實登錄作業，依循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經過驗證機構嚴謹的稽核程序與審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性消費者只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可查詢到蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢。

建設處說，蜂蜜釀製的過程長，一瓶蜂蜜從養蜂到生蜜到濃縮到熟蜜，最後裝瓶，需要4道加工程序，才能釀出一瓶瓶金黃剔透的蜂蜜產品喜愛蜂蜜的消費者很多，但最怕買到假蜜，市面上也有各種教大家分辨真假蜂蜜的辦法，現在最簡單的方法就是認明「蜂產品產銷履歷驗證」，QR Code一掃產銷履歷一目了然，政府把關做認證，讓消費者買得更安心。

東發養蜂場在嘉義市經營80年，配合「林下經濟－共享自然」，共養蜂410箱東發養蜂場林永勝強調，養蜂最重要就是「人蜂共好」，嘉義市養蜂不容易，因為堅持100%純天然，所以苦撐經營下來，東發養蜂場的目標就是要提供消費者最好、最優質的在地蜂蜜。

東發養蜂場取得產銷履歷認證，是對嘉義市蜂農的認可，歡迎消費者多多採購，市府也鼓勵嘉義市業者，持續提升品質申請加入產銷履歷驗證的行列要如何支持在地好產品，嘉義市政府幫您想好小妙招，農遊券、三倍券、嘉義市購物節嘉遊金，通通都可用，記得購物買600元以上取得發票，還可以參加嘉義市購物節抽百萬汽車一輛。

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