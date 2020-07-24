讓消費者買得更安心　農委會公布蜂產品產銷履歷驗證

農委會公告「蜂蜜臺灣良好農業規範(TGAP)」，讓蜂產品加入產銷履歷驗證制度，並公布首發14戶通過認證的蜂農名單，嘉義市東發養蜂場就是其中之一！

嘉義市政府建設處表示，蜂產品產銷履歷驗證，就是品質保證，代表嘉義市商家品質優良，蜂蜜源自台灣寶島，保證不混摻、沒假貨，真正的甜蜜蜜。

蜂產品產銷履歷認證相當嚴謹，蜂農必須完成養蜂事實登錄作業，依循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經過驗證機構嚴謹的稽核程序與審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性

消費者只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可查詢到蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢。

建設處說，蜂蜜釀製的過程長，一瓶蜂蜜從養蜂到生蜜到濃縮到熟蜜，最後裝瓶，需要4道加工程序，才能釀出一瓶瓶金黃剔透的蜂蜜產品

喜愛蜂蜜的消費者很多，但最怕買到假蜜，市面上也有各種教大家分辨真假蜂蜜的辦法，現在最簡單的方法就是認明「蜂產品產銷履歷驗證」，QR Code一掃產銷履歷一目了然，政府把關做認證，讓消費者買得更安心。

東發養蜂場在嘉義市經營80年，配合「林下經濟－共享自然」，共養蜂410箱

東發養蜂場林永勝強調，養蜂最重要就是「人蜂共好」，嘉義市養蜂不容易，因為堅持100%純天然，所以苦撐經營下來，東發養蜂場的目標就是要提供消費者最好、最優質的在地蜂蜜。

東發養蜂場取得產銷履歷認證，是對嘉義市蜂農的認可，歡迎消費者多多採購，市府也鼓勵嘉義市業者，持續提升品質申請加入產銷履歷驗證的行列

要如何支持在地好產品，嘉義市政府幫您想好小妙招，農遊券、三倍券、嘉義市購物節嘉遊金，通通都可用，記得購物買600元以上取得發票，還可以參加嘉義市購物節抽百萬汽車一輛。