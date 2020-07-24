影／再現田頭水　田中街區小小導覽員培訓營

修平科技大學觀光與創意學院，串聯田中高中、新民國小、田中觀光商圈發展協會，舉辦「再現田頭水田中街區小小導覽員培訓營」，今（24）日小朋友們為USR輔導團委員們實地導覽田中街區的乾德宮媽祖廟、景崧醫院、壽山堂、德東百貨、女人香臭豆腐等特色景點及古蹟建物等。

▲近年因產業轉型造成人口外移，街區景象日漸蕭條。儘管如此，田中街道上依舊保存許具有特色街屋建築以及傳統的行業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

彰化縣田中鎮推廣小旅行，新民國小小朋友舉行田中老街小小導覽員成果展，小朋友為教育部USR輔導團委員們進行導覽，而田中老街文創地圖也首度亮相

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修平科技大學老師許名勝也是田中在地人，他帶領修平師生一起輔導田中的「再現田頭水」計劃，也與新民國小合作訓練小小導覽員。

▲田中老街文創地圖首度亮相。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

許名勝表示，田中老街最早沿濁水溪沿岸發展，經歷了清朝時期的悅興街、沙崙街時期，日治後因火車站的興建，重心移到今日的員集路以及中州路。因縱貫鐵道以及糖業鐵道在此交會，日治後躍升為南彰化僅次於員林的重要城鎮，街區店家林立、商業繁榮。

許名勝指出，然而近年因產業轉型造成人口外移，街區景象日漸蕭條，儘管如此，田中街道上依舊保存許具有特色街屋建築以及傳統的行業。

前北農總經理吳音寧也在USR輔導團委員行列中，對在地文化一直投注關懷的吳音寧看到壽山堂的牆，提及這面牆當初子孫為了爭取列入古蹟，而分成兩派，反對派甚至把牆給打掉了，如今也修補起來了。

▲小朋友們為USR輔導團委員們實地導覽田中街區的特色景點及古蹟建物等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

吳音寧說，老房子等文化古蹟保存一定要落實在教育，尤其應讓小朋友參與，否則若只是書本上的知識，民眾不一定會有太大的感覺，有一次她參訪德國，就發現他們會藉由遊戲討論讓小朋友思考一塊土地有多方力量想同時想蓋房子、保育、開發能源等，讓小朋友開始去深度思考，不同的決定會有怎樣的結果，唯有開始省思文化保存才真能活下來。

▲許名勝也是田中在地人，他帶領修平師生一起輔導田中的「再現田頭水」計劃，也與新民國小合作訓練小小導覽員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

許名勝說，田中街區小小導覽員未來也將於田中馬拉松期間擔任親善大使，為來自全國各地的跑者介紹田中街區店家的故事。