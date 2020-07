台電嘉義區處邀員眷　集體到文化觀光夜市振興消費

台電嘉義區處為鼓勵員工促進消費力,24日下午邀集員工、眷屬一起集體舉辦「文化路觀光夜市樂遊I GO U GO員眷健行活動」,除振興券外,台電的福利會更自主加碼贊助每位員工100元福利金,處長謝義隆處長說:「台電公司身為國營事業,理當響應政府推動振興方案政策,照顧在地商家」。24日下午下班後,台電嘉義區處為配合政府推動振興方案,特別辦理一場「文化路觀光夜市樂遊I GO U GO員眷健行活動」,邀集員工及眷屬一起使用振興3倍券回饋鄉里、在地消費。400多位台電嘉義區處的員工及眷屬們帶著振興券及台電福利會加發的贊助的100元福利金,同時進入嘉義市聞名的文化觀光夜市進行消費,為店家們加油。台電表示,嘉義市文化路觀光夜市為嘉義市著名景點,諸多小吃遠近馳名,自疫情爆發開始遊客大量減少,導致夜市攤商收入大幅減少、生活陷入困頓,台電嘉義區處秉持回饋在地精神,鼓勵員工響應政府振興3倍券政策,特別號召400名員工攜眷參加,不只要為商圈帶來消費人潮,並給當地滿滿人情味。台電嘉義區處長謝義隆指出,台電公司身為國營事業理當響應政府推動振興方案政策,照顧在地商家,為振興在地經濟盡一份心力。在國內新冠肺炎疫情逐漸緩和,同時配合行政院近日推出振興3倍券,促進國內經濟及國營事業振興在地經濟的政策下,台電嘉義區處特別辦理「文化路觀光夜市樂遊I GO U GO員眷健行活動」,鼓勵員工持振興3倍券於轄內文化路觀光夜市一同享受美食消費購物,回饋地方促進商圈經濟復甦。