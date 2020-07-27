新北南島文化節八月1日登場　知名樂團嗨翻十三行博物館

第一屆「新北南島文化節」將於8月1日起，一連兩天在十三行博物館等地登場，現場聚集70個來自原鄉部落的美食、文創與體驗攤位，還有十八場樂舞接力演出，邀請金曲獎、貢寮海洋音樂祭、新北原Band大賞優勝團隊等，卡司陣容堅強，要給民眾一個難忘的盛夏活動。新北市文化局長龔雅雯表示，新北市不但是許多原住民朋友的「新原鄉」，更是展現原創能量的最佳舞台，即將在南島文化節演出的「圖騰」、「Mafana」樂團，就是在新北貢寮海洋音樂祭以及原Band大賞擊敗眾家好手脫穎而出的知名樂團，圖騰樂團主唱舒米恩更是國內三金得主，不僅在國內擁有眾多死忠粉絲，更有許多外國朋友透過他們的音樂成為「哈臺族」！而曾於2013年獲得金曲獎三項大獎的「歐開合唱團」，以純人聲合音技巧，將南島古調與西洋爵士完美融合，將於8月1日帶給大家一個小時的精采演出。十三行博物館館長陳春蘭表示，臺灣原住民族的音樂與舞蹈創作，是「愈在地、愈國際」的最佳代表，完美呈現最原味的力與美。此外，為了促進南島文化的交流，本次活動特別邀請帛琉在臺青年團體，以及擁有「臺灣與大溪地間橋樑」美稱的「南島大溪地藝術工作室」，帶來最道地的太平洋島國傳統舞蹈表演，民眾不用花錢就可享受南島風情的魅力。今年新北南島文化節以「傳統與現代相聚」為主題，除了樂舞表演，還有南島技能體驗、文創市集、南島美食，有吃有喝有玩有賞，活動時間為8月1日至8月2日下午3點半至8點半，十三行博物館特別配合活動延長開放至晚間9點，下午5點後免門票入館，現場還有免費接駁專車，捷運關渡站、蘆洲站均有設站，民眾可以多加利用。