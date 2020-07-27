2020全國產銷履歷達人15位　嘉義縣上榜4位

▲農委會產銷履歷達人嘉義縣的何秋圓。(圖／嘉義縣政府提供）

▲農委會產銷履歷達人嘉義縣的沈世政。(圖／嘉義縣政府提供）

▲農委會產銷履歷達人嘉義縣的唐昕遠。(圖／嘉義縣政府提供）

農委會為讓消費者安心使用優質、多元的台灣在地好農產，10年前開始推動「產銷履歷達人暨卓越貢獻獎」，今年全國選拔出15位優秀菁英當選「產銷履歷達人」，嘉義縣竟然在農糧、水產、畜禽等方面就上榜4位，成績斐然。農委會推動的「產銷履歷達人暨卓越貢獻獎」所選拔出來的達人，全部都必須經過全國各產業機關代表、專家學者進行資格審查、初選及複選嚴謹評核；本年度計評選出農糧業者11位、水產業者2位及畜禽業者2位等計15位全國級的達人，嘉義縣竹崎鄉的沈世政、中埔鄉的何秋圓、東石鄉唐昕遠及朴子市的楊家燡等人，經過各關嚴選後，悉獲「2020產銷履歷達人」殊榮。嘉義縣政府表示，何秋圓將過去工商業管理經驗導入農業，從農業門外漢變成值得學習的專業農民，並落實溯源的觀念，自己建立生產至運銷的一套標準生產流程，主動到縣府尋求產銷履歷輔導的管道。從工業返鄉務農的竹崎鄉沈世政，因為不捨父母親的辛勞，101年毅然辭去原有工作，返鄉接管酪梨園，且堅持實行草生栽培，建構優良的生態環境，種出根系穩扎穩打的健康酪梨，自創｢阿波卡樂酪梨崎園｣品牌，研發多元酪梨產品，善用網路行銷，將客群拓展至餐飲市場。唐昕遠則是新一代的傑出年輕養殖漁戶，堅持不使用藥物，友善水土環境的低密度生態法養殖；虱目魚及白蝦為主要養殖物種，應用光合菌及枯草菌等益生菌，以及使用乳牛初乳發酵乳來維持水質及底土環境，並提升魚蝦健康，達到全程無施用藥物，口感及美味深受消費者青睞，擁有相當好的口碑。楊鎵燡以畜牧場飼育純種臺灣黃牛，從生產端到生熟食專賣店消費端，一條龍經營模式，是國產牛肉產業中，唯一通過產銷履歷與CAS雙驗證合格的廠商，已導入HACCP及ISO22000的管理制度，拓展多樣化牛肉加工產品，讓消費者買得安心、吃的放心。農業處指出，嘉義縣非常重視民眾食安議題，產銷履歷如同農產品的身分證，透過資訊的公開及可追溯性，且由嚴謹的第三者認驗證體系把關，確保由生產場所到消費者餐桌一貫化的安全性與品質，讓消費者可以安心消費及安全享用。