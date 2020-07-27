不想回家？新北設置福利服務中心收容流浪少年

許多正值叛逆期的青少年都曾有不想回家的念頭，新北市專為少年成立的服務中心再增2家，新莊和新店少年福利服務中心27日同步成立，透過創意空間和活動設計如音樂、烘焙、switch、塔羅牌等吸引少年參與，讓他們能展現自我關懷社會，並且培養正向學習觀念。新北市目前12歲至18歲少年共有24萬9,246人，約佔全市人口6.1%。過去10當中，新北市已陸續於蘆洲、汐止、泰山、永和及三重成立5家少年中心，去年底社會局透過高風險大數據的分析，決定在新莊與新店再成立2家，以提供家庭和學校之外另一個服務少年的選項。新北市社會局長張錦麗表示，少年是國家社會未來的主人翁，許多少年若在國中畢業後未再升學，或因家庭等因素中輟，若未能好好引導恐怕行為走向偏差，因此增設少年福利服務中心，透過專業的引導，讓少年找到心靈的歸宿，甚至職涯的探索，使少年中心成為少年另一個溫暖的家。新莊少年福利服務中心位於新莊區中華路一段8號6樓，簡稱「莊少」，為吸引少年注目，社工特地以「四十八基地」做為號召。中心主任陳秋璦表示，中心內設有switch、KTV、桌遊、吉他、手足球、飛鏢等，如果你不想回家，又不想在公園餵蚊子，四十八基地會是新的選擇。新店少年福利服務中心則位於新店區中興路1段170號，悅融基金會執行長吳嫦娥表示，中心內入口處有面大鏡子，專供少年舞蹈專用，另有書咖、心靈交流室、手作烘焙房、創意遊育樂等空間，也會為少年規劃一系列成長課程、職涯探索、親職教育和諮商輔導等。