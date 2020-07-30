幫助弱勢家庭　好日子愛心大平台完成侯友宜競選政見

新北市長侯友宜在競選市長時的政見—設立「好日子愛心大平台」，自開辦以來已經媒合9億3,047萬多元的市值物資和善款，超過190萬人次受益，市府29日舉辦感恩會活動，邀請453個企業、宗教、團體及圓夢英雄出席，由侯友宜親自頒發感謝狀。

新北市好日子愛心大平台自108年6月開辦以來，持續結合各界善心資源，至109年7月10日為止，已媒合9億3,047萬多元的市值物資和善款，超過190萬人次受益，為感謝各界的幫助，新北市政府29日在市府6樓大禮堂舉辦感恩會活動，邀請453個企業、宗教、團體及圓夢英雄出席，由侯友宜市長親自頒發感謝狀。

侯友宜表示，新北市過去有「實物銀行」，以媒合各界捐助的實物和善款，在他競選時，提出「好日子愛心大平台」的政見，感謝社會局籌畫半年，在去年6月17日正式啟動，結合市府民政、警政、消防、教育、文化、衛生等局處，一年多來即累積9億多的善款和物資，是實物銀行平均一年的3倍。

侯友宜說，市府一年社會福利預算雖然有210億元，但仍不夠用，非常感謝社會各界的善心，幫忙政府延伸照顧一些照顧不到的地方，台灣人最有愛心，新北市民最可愛，好日子愛心大平台正是展現台灣人善良、正向、樸實的精神。

感恩會特別邀請中華道家人文協會、大得利家畜肉品、華電聯網關懷社福基金會、王長庚社會福利基金、板橋郵局、遊戲橘子關懷社福基金會、微星科技及台北依德公司等8個圓夢英雄代表，一起點亮平台。

中華道家人文協會理事長張旖分享，一串粽子對於一般家庭沒什麼，但對於經濟弱勢家庭可能是幸福的滋味。協會持續8年來捐粽送愛心，迄今已捐贈超過10萬顆，堆起來超過2座玉山高。不僅每年捐粽子，今年3月間還捐贈嬰幼兒奶粉1,200罐，5月母親節前夕也捐了1,280盒蛋糕，希望藉由持續不斷的愛心，讓弱勢家庭每逢佳節倍感關懷與溫馨。

受贈代表CoCo表示，她是生長在單親家庭，母親一人要身兼3份工作，非常感謝北海岸社工一路陪伴，幫忙申請各項福利，甚至民間學用品資助等，她今年考上大學法律系，希望有天也能翻轉命運，成為手心向下的資助者。