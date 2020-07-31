全台最大光影藝術饗宴點亮金山！朱銘美術館越夜越美麗

▲新北市政府農業局與朱銘美術館合作，自109年8月1日至8月31日，在金山區4個景點朱銘美術館、中角灣國際衝浪基地、魚路古道及櫻花公園打造「光，和__作用」藝術展。（圖／新北市景觀處提供）

▲朱銘美術館沉浸式體驗：夜宴。（圖／新北市景觀處提供）

新北市政府農業局與朱銘美術館合作，自109年8月1日至8月31日，在金山區4個景點朱銘美術館、中角灣國際衝浪基地、魚路古道及櫻花公園打造「光，和__作用」藝術展，展出20位藝術家的多件作品與裝置藝術，並搭配光雕投影，每周六夜晚更推出炫爛奪目的光影盛宴，邀請大家一起欣賞。朱銘美術館每周六晚上６點後免費入館，除了周六晚間舉辦油水投影和手碟的演出，太極匯也有「夜宴─晶瑩展」沉浸式光影饗宴讓遊客體驗，民眾也可另外參加「夜宴─晶瑩展」DIY手作活動及深度導覽，更設計製作了水漾餐桌，主題光雕搭配，帶給觀眾獨特的五感體驗。中角灣國際衝浪基地的「浮光」展區，計有7件裝置藝術作品布展及沉浸式光雕體驗，8月8日也將舉行「浮光之夜」，由「並蹦俱樂部」團隊來舉辦一場充滿台灣味的浮光雞尾酒派對，讓大家來過一個不一樣的父親節。鄰近金山老街的櫻花公園展出藝術家朱銘《人間系列》運動主題作品，每周六夜晚搭配以「花韻」題目發想的光雕投影；而過去金山先民運送漁貨到台北的「魚路古道」，則展出《幸福時光》藝術作品，搭配高掛空中的「白鷺鷥」啣來發光的幸福滿福包，夜間古道還有海洋意象光影，形塑出另一種風景。景觀處表示，為方便民眾參與，8月份每周六上午11:00至晚上9:30安排免費接駁車，從朱銘美術館發車，沿途停靠「金山區藝文暨老人活動中心大樓」、「櫻花公園」、「魚路古道」及「中角灣國際衝浪基地」。此外，在地業者亦提供免費觀光巴士「金包里號」於周六晚間一起載運遊客，民眾還可順遊至草里漁港，歡迎大家一起來金山暢遊藝術季。