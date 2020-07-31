「新北特惠券」今晚最後登錄時間　經發局：４萬人已登錄

新北市因應三倍振興券，推出「新北振興168」活動，民眾可用500元三倍券換800元新北特惠券，截至昨（30）日止已有4萬人次登錄，新北市經濟發展局提醒，線上登錄期限至今晚間23點59分截止，將在8月4日於活動官方網站公布獲獎名單，還沒登錄的民眾要搶要快！新北特惠券「500換800」活動，提供5萬名名額可使用500元三倍券兌換800元新北特惠券，除了改善三倍券200元不找零可能衍生爭議外，為了降低三倍券面額產生消費者選擇消費場所所致的排擠效應，因此限使用於有特定場域且具自治組織之新北38座公有市場及5座依法申請或公告在案之夜市，以振興庶民經濟。經發局長何怡明表示，新北特惠券截至7月30日止，已有超過24萬人次登錄，其中將近2成為外縣市民眾登錄；預計8月4日公布得獎名單後將以簡訊及電子郵件通知，分為兩梯次領取，原15,000名領取時間為8月8日至8月14日，加碼的35,000名於8月29日至9月4日領取，平日為下午3點至晚間8點，假日為上午10點至下午6點。市場處長盛筱蓉表示，因特惠券登錄踴躍，市府日前加碼開放29區行政區都可兌換，於登錄期限內系統開放民眾變更兌換地點，登錄截止後即無法再更改，請民眾把握時間上新北振興168官方網站登記或變更，獲獎名單公布後亦將開放線上預約及遠端抽取號碼牌，讓大家以最有效率的方式兌換票券。兌領新北特惠券須攜帶身分證正本及500元三倍券至原登錄兌換地點兌換，若未能親自到現場領取，通知簡訊中將提供委託書，線上填畢後代領人僅需攜帶三倍券及自己的身分證件即可代領。