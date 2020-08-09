美食巷仔內／西海岸生態風味餐　品味在地海岸漁村風情

為打響彰化西海岸地方特色鮮美料理，水土保持局南投分局與15名臺灣生態廚師聯合發表「西海岸永續餐桌」15道佳餚，生態廚師們將對彰化芳苑鄉生態農漁民及產地風情的感受，用自身的料理技藝將西海岸最美風景一道道展現在餐飲料理中。

15名台灣生態廚師來自都會區或觀光景點的特色餐廳，在芳苑鄉到潮間帶採集野菜、採蚵、挖野生貝類，到水耕農場採取蔬菜和可食用花卉，發揮巧思製作富含西海岸風味的創意料理。

彰化縣田中鎮fafa義式餐廳主廚說，使用潮間帶野菜海馬齒、研定、闊苞菊做海味醬，搭配芳苑鄉水果，製作濱海夕照意象的菜餚。南投知名觀光大飯店廚師劉鎮嘉跟芳苑鄉新住民聊天，得到靈感，用印尼辛香料醃蚵螺，日式炸牡蠣鎖住鮮甜，擺盤呈現泥質灘地的意象。

▲生態廚師們將對彰化芳苑鄉生態農漁民及產地風情的感受，用自身的料理技藝將西海岸最美風景一道道展現在餐飲料理中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

「農漁村就是最好的教育及體驗場域！」水土保持局南投分局長陳榮俊帶著來自各大飯店或知名餐飲集團的生態廚師們直接進入產地以農為師學習、體驗生態農漁民們為這片土地的努力與成果，並嘗試將農萊夥伴的友善物產與人文風情帶進城市餐桌料理，同時也將城市的高端旅遊人口帶進農漁村體驗，邀請大家農萊呷，用吃實際支持在地的友善物產，也用旅遊體驗去支持農漁民所照顧的這塊土地。

生態廚師共同發起人馬愛雲說，廚師親自走訪食材的產地，從料理中建立對食材、消費者、大眾的關係，也從料理中看見自我價值。廚師充分體會漁民的辛苦，因此把泥灘地意象融入餐食與盤飾。

▲生態廚師用白酒和香料酒蒸赤嘴，鮮蚵用日式炸粉和香料，以花生及辛香料去爆香出甜辣感，呈現出山、海的美食文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

台灣生態廚師發起人吳秀娟表示，對當地人而言蚵是物產，養蚵則是漁村文化，保留文化才能留住物產的意義，對大多數廚師來說，買蚵是採購行為，但在觀光旅遊體驗的地方，飲食記憶往往讓人難以忘懷，當台灣生態廚師走入彰化芳苑，以西海岸永續為料理主題，跟著蚵農認識當地環境，將蚵、赤嘴等食材以飲食體驗方式融入觀光旅遊，才能讓物產不再只是物產，而是用人文讓芳苑百年漁村重新被看見。

▲生態廚師走入彰化芳苑，以西海岸永續為料理主題，跟著蚵農認識當地環境，將蚵、赤嘴等食材以飲食體驗方式融入觀光旅遊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

生態廚師運用在地友善生產的可食野菜、麻油及蚵、螺、文蛤、赤嘴等漁產，創作出一道道精緻好吃的料理，並將西海岸最美風景各項元素或意涵融入其中，無論是中、西式，前菜、主菜、湯品或甜點，都是西海岸風景為主題的餐飲。

用白酒和香料酒蒸赤嘴，鮮蚵用日式炸粉和香料將湯汁鎖住，螺則用印尼的料理手法，以花生及辛香料去爆香出甜辣感，整體融合擺放在盤子，呈現出大海包覆著我們有山、海的文化傳統，以及受濁水溪的源脈滋養樣貌。