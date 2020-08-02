淡水人口增加　侯友宜超前部署污水處理

隨著淡海新市鎮入住人口越來越多，新北市政府加快基礎建設腳步，市長侯友宜2日親自主持淡水水資源中心第三期廠區擴建工程，預計111年完工，屆時每天可增加1萬4千噸污水處理量，總污水處理量將增加至5萬6,000噸。雖然是星期天，侯友宜依然關心市政，前往新北市淡海新市鎮主持淡水水資源中心第三期廠區擴建工程動土典禮，侯友宜表示，淡水人口增加非常快速，尤其是淡海新市鎮的開發和淡海輕軌的興建，未來也打算興建淡金公路沿線北側道路，預期會有更多的人口進駐，一定要未雨綢繆，先把淡水的污水處理好，未來這項工程完工後，每天將可以提升污水處理量1萬4千噸，預計111年完工。侯友宜致詞表示，污水的完善處理是現代化都市面臨最重要之課題，淡海輕軌通車後預估至111年底淡水地區戶口數可望成長3萬5,224戶，污水量推估增加1萬4,552噸，為因應淡水人口成長，針對污水處理量超前部署，在淡水水資中心內啟用2座初沉池和擴建1座二沉池，期許污水處理量體增加後能更妥善處理淡水地區的污水，除了進一步改善淡水河的水質，也將提升新北市民生活水平。新北市政府自94年起建置淡水區污水下水道系統，計畫中將淡水水資源回收中心分成3期興建；目前淡水水資源回收中心正著手擴建第三期廠區，以接續已陸續完工目前營運中之第一、二期廠區工程。