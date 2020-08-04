國三嘉義段今晨車禍事故　雞蛋灑落一地

▲貨車翻覆四輪朝天，雞蛋散落在路上。(圖／嘉義市消防局提供）

從今(4)日清晨到現在，嘉義地區頻頻發生車禍、意外救難事故，有人不禁懷疑消防救難人員是不是有人偷吃鳯梨酥造成救難事件很旺？嘉義市今清晨又獲報國三高速公路發生載運雞蛋的貨車與轎車相撞，雞蛋撒落一地，所幸僅2人受傷，事故發生原因，由高速公路警方調查、釐清中。昨天嘉義地區不平靜，救難、救護事故頻傳，今天一早3點多，嘉義市消防局又接獲國三發生車禍事故的民眾報案電話，消防救護人車即刻前往國道三號南下259.8中線車禍現場救援。第二大隊東區分隊救護車到達現場時，發現一輛貨車雞蛋撒落一地佈滿國道，事故的2車各1名傷者，已經自行爬出站在車外，救護人員即攜帶救護器材接近傷者，據22歲的黃男駕駛表示，自己轎車駕駛轎車，雨天視線不佳因而撞上前方貨車，導致前方貨車翻覆；82歲鄭姓貨車司機被撞翻覆後，自行爬出車外脫困，但貨車上的蛋雞則撒落地上。消防局指出，所幸只有2人受到輕傷，經救護人員評估後，發現傷者意識皆清楚，只有肢體多處擦傷，隨即給予傷者清洗傷口、止血包紮等急救處置後，將傷者送往嘉義基督教醫院醫院續作診治，現場車禍事故肇事原因，則交由警方調查中。消防局呼籲民眾，雨天視線不佳且天雨路滑，民眾駕駛車輛應放慢速度，特別注意保持行車距離，多一分注意，即可減一分災禍。