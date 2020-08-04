送寶寶閱讀禮　屏東縣府與醫院合推親子共讀列入衛教

▲縣府與縣內兒科醫院嬰兒室合作，將親子共讀列入每位新手媽媽的衛教項目，並贈送一本寶寶洗澡書。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.08.04）

▲屏縣從107年起即結合縣內各兒科醫院，由護理人員向家長宣導閱讀的重要性，鼓勵家長透過說故事與寶寶開始親子共讀。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.08.04）

為扎根親子共讀風氣，屏東縣政府今年與縣內兒科醫院嬰兒室合作，將親子共讀列入衛教宣導，並贈送一本寶寶洗澡書，讓新手爸媽為愛朗讀，親子關係『閱』幸福。文化處表示，屏縣從107年起即結合縣內各兒科醫院，由護理人員向家長宣導閱讀的重要性，鼓勵家長透過說故事與寶寶開始親子共讀。普遍家長認為，孩子太小時無法閱讀，或是家長自認不會閱讀技巧，錯失讓寶寶在0歲時大量接觸圖文資訊，刺激嬰幼兒腦神經大量連結的機會。其實，只要爸爸媽媽願意花點時間陪著寶寶念一本小小的書，父母的聲音帶給孩子的撫慰和安全感無可比擬，也可培養孩子認知與語言能力。屏縣推廣親子共讀已經10年，期間一直滾動檢討，希望把閱讀這份大禮送至縣內每個家庭，從今年起親子共讀推廣模式再升級，縣府與縣內兒科醫院嬰兒室合作，將親子共讀列入每位新手媽媽的衛教項目，並贈送一本寶寶洗澡書。鼓勵父母在孩子出生之際就可運用縣府贈送的洗澡書，朗讀故事給孩子聽，讓閱讀從0歲扎根，落實全縣書香家庭的長遠目標。此外，縣府長期以公共圖書館作為親子共讀推廣據點，採取縣立圖書館為中心館，鄉鎮圖書館為分館的模式，引進大學幼教系教授、兒童劇團、說故事團隊等外部資源，讓閱讀變得更有趣，並且就地借閱嬰幼兒書籍進行親子共讀。