鍥而不捨破獲電纜線失竊案　台電贈嘉義縣警6萬獎勵金

台電為感謝嘉義縣警察局偵破電線失竊案，今(5)日下午由台電嘉義區營業處長謝義隆率隊，前往縣警局致贈破案獎勵金新台幣6萬元，由局長廖宗山及破案有功主管代表受贈。台電表示，今(109)年以來，嘉義地區導線失竊頻繁，影響民生用電及公共安全，嘉義縣警察局偵察隊多次埋伏、跟監，在3月18日從嘉義縣東石鄉跟監竊嫌到南投縣一處資源回收廠，破獲電纜線失竊案件，相關竊嫌已移送法辦，並經地檢署起訴。台電嘉義區營業處長謝義隆今天下午率洪通澤副處長、蔡金城經理、羅錦毓經理，特別到嘉義縣警察局致贈破案獎勵金表達感謝，由嘉義縣警察局廖局長宗山代表接受，雙方就防竊工作進行討論，並承諾共同合作打擊竊賊，維護民眾用電及公共安全。謝義隆指出，此案件由嘉義縣警局不眠不休全力進行偵辦，偵辦範圍從嘉義縣擴及南投縣，工作量非常辛苦，感謝警方偵辦案件的態度與精神，台電給予最高的評價及誠摯的感謝。謝義隆說，嘉義地區電纜線遭竊地點大多位於偏僻地區，不肖竊賊更將電纜線贓售至資源回收場，電纜線失竊後造成停電，路燈無法使用，影響民眾生活，危及公共安全，搶修人員也因而疲於奔命；為杜絕電纜線遭竊，台電將更積極與警方合作，並強調經破獲移送偵查機關起訴，可獲得台電所頒發破案獎勵金，鼓勵共同打擊不法。嘉義縣警察局刑事警察大隊副大隊長官宗志提出呼籲，為免電線遭竊影響人民的生活，並危及公共安全，警方將強力配合台電執行電線電纜維護勤務，不法的宵小份子千萬不要心存僥倖。