嘉義縣辦反毒宣導暑期生活營　盼建無毒家園

第一梯次「無毒有我、有我無毒」希望種籽暑期生活營，今天在中埔國中舉行，嘉義縣長翁章梁、法務部政務次長蔡碧仲、司長黃玉垣、嘉義地檢署檢察長繆卓然等列席會場﹔翁章梁首先帶領來賓將象徵反毒希望種子種下，並共同澆水盼讓希望種子發芽，藉以期待守護下一代。
生活營宣導內容，播放「逆子」影片欣賞，及在反毒2.0特展中，親子共同找「毒解答」，現場也展示「反毒好遊趣」親子互動教具、「1:1毒品仿真模型」及「愷他命等毒品氣味體驗裝置」，以親子共學闖關模式，提供親子觀摩與體驗，讓親子、老師們了解毒品的危害，認識毒品並從中體會毒品的可怕及對身體傷害之嚴重性。
翁章梁表示，碰到毒品，一輩子完蛋，從過去諸多案例的經驗分析，毒品會上癮，對身體危害很大，也會嚴重影響正常生活起居，染上毒品後，一生也會跟著陪葬下去。
翁章梁強調，防制毒品需從家庭、學校、社區到民間團體和政府機關連結，將反毒知識與拒毒方法，具體落實扎根在家庭中，透過染毒四徵兆觀察家人是否有作息改變、行為異常、情緒不穩等行為，期許在共同努力下，使反毒觀念能深入各個社區、學校，民眾皆能抗拒毒品的入侵，建立健康安全的無毒家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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