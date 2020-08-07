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嘉義縣辦反毒宣導暑期生活營　盼建無毒家園

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-07 16:14:21

嘉義縣長翁章梁帶著來賓一起進行反毒宣導，期盼建立無毒家園。(圖／嘉義縣政府提供)
嘉義縣長翁章梁帶著來賓一起進行反毒宣導，期盼建立無毒家園。(圖／嘉義縣政府提供)
近年毒品包裝種類已經偽裝到不易辨認的毒零食、毒咖啡包等，讓人根本無從辨識，以致年輕學子在不知情下成癮嘉義縣毒品危害防制中心與慈濟教師聯誼會，今(7）明（8）兩日，分別在中埔國中及水上國小共同辦理「無毒有我、有我無毒」希望種籽暑期生活營，盼能守護下一代，使每個家庭都能「百毒不侵」。

第一梯次「無毒有我、有我無毒」希望種籽暑期生活營，今天在中埔國中舉行，嘉義縣長翁章梁、法務部政務次長蔡碧仲、司長黃玉垣、嘉義地檢署檢察長繆卓然等列席會場翁章梁首先帶領來賓將象徵反毒希望種子種下，並共同澆水盼讓希望種子發芽，藉以期待守護下一代。

生活營宣導內容，播放「逆子」影片欣賞，及在反毒2.0特展中，親子共同找「毒解答」，現場也展示「反毒好遊趣」親子互動教具、「1:1毒品仿真模型」及「愷他命等毒品氣味體驗裝置」，以親子共學闖關模式，提供親子觀摩與體驗，讓親子、老師們了解毒品的危害，認識毒品並從中體會毒品的可怕及對身體傷害之嚴重性。

翁章梁表示，碰到毒品，一輩子完蛋，從過去諸多案例的經驗分析，毒品會上癮，對身體危害很大，也會嚴重影響正常生活起居，染上毒品後，一生也會跟著陪葬下去。

翁章梁強調，防制毒品需從家庭、學校、社區到民間團體和政府機關連結，將反毒知識與拒毒方法，具體落實扎根在家庭中，透過染毒四徵兆觀察家人是否有作息改變、行為異常、情緒不穩等行為，期許在共同努力下，使反毒觀念能深入各個社區、學校，民眾皆能抗拒毒品的入侵，建立健康安全的無毒家園。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字

慈濟教師聯誼會 毒零食 翁章梁 毒咖啡包 嘉義縣毒品危害防制中心 毒品

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