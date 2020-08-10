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當樁腳發放工作費　線西鄉村鄰長49人遭判刑

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-10 20:15:20

▲國民黨提名施嘉華競選彰化縣第三選區縣議員，經二審判決當選無效定讞。（資料照 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
▲國民黨提名施嘉華競選彰化縣第三選區縣議員，經二審判決當選無效定讞。（資料照 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
買票肯定要坐牢！2018年九合一選舉，彰化縣第三選區縣議員當選人施嘉華父親施復興、母親劉彩雲選舉期間為使施嘉華當選，假藉發放工作費名義行賄，彰化地方法院依違反選罷法，將施復興夫婦及村鄰長等49人分處 2年到3個月不等徒刑，經判刑的村長是無法再從事競選公職人員。

▲施復興為使施嘉華順利當選，於2018年9月期間，規劃假誡「施嘉華競選總部成立邀請函」名義，發放工作費。（彰化縣議會網站）
▲施復興為使施嘉華順利當選，於2018年9月期間，規劃假誡「施嘉華競選總部成立邀請函」名義，發放工作費。（圖/取自彰化縣議會網站）
2018年九合一選舉，國民黨提名施嘉華競選彰化縣第三選區縣議員，施嘉華父母施復興、劉彩雲為求兒子當選，對線西鄉進行地毯式買票，有6村長、99名鄰長涉嫌收賄，超過全鄉2/3，彰化地檢署將眾人提起公訴，並向彰化地院提出施嘉華當選無效之訴。

該案日前已經二審判決當選無效定讞，而施復興、劉彩雲等49人依違反選罷法分別判處2年、1年9月徒刑，其他村鄰長則分別判處1年10月至3月徒刑，其中除5名村長外，均可緩刑，全案可上訴。

判決書指出，施復興為使施嘉華順利當選，於2018年9月期間，規劃假誡「施嘉華競選總部成立邀請函」名義，發放工作費，實則行求或交付賄賂給線西鄉各村有投票權的村長5000元、鄰長1000元，並約定投票支持施嘉華。

▲施嘉華父母施復興、劉彩雲為求兒子當選，對線西鄉進行地毯式買票，有6村長、99名鄰長涉嫌收賄，檢警查扣賄款。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
▲施嘉華父母施復興、劉彩雲為求兒子當選，對線西鄉進行地毯式買票，有6村長、99名鄰長涉嫌收賄，檢警查扣賄款。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.10）
施復興夫妻審理期間坦承犯行，法官以施復興等人坦承犯行已深具悔意，但其以賄選方式使候選人施嘉華當選，顯見法治觀念薄弱，為確保其記取教訓，將施復興判刑2年，需向公庫支付60萬元，緩刑5年，劉彩雲判刑1年9月，緩刑4年，兩人應向檢察官指定之政府機關、行政法人、社區等提供公益勞動服務各200、150小時。

法官審理認為，施復興等人不思合法競選，反以「僱工發薪」之名，進行「買票綁椿」之實，已危害正當優質選舉風氣，造成損害極為深遠，對民主法治蝕害匪淺。

關鍵字

選罷法 買票 當選無效 僱工發薪 綁椿 賄選

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