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台中美食登上「必比登」　獲選店家：提升能見度

記者金武鳳/台中報導
calendar_today2020-08-11 16:56:08update2020-08-11 17:05:29

▲入選「必比登推介」名單的台中新月梧桐主題餐廳，主打新上海菜系，帶給消費者的是健康清淡美食。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
▲入選「必比登推介」名單的台中新月梧桐主題餐廳，主打新上海菜系，帶給消費者的是健康清淡美食。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
《台北台中米其林指南 2020》將於8月24日移師台中國家歌劇院公布名單，米其林指南今(11)日先公布「必比登推介」名單，共有75家上榜，其中台中佔了21家。

最大贏家當屬餐飲名人羅有竹，她經營的2家主題餐廳「新月梧桐」及「京華煙雨」雙雙入列；羅有竹表示，台中美食登上「必比登」，將大大提升台中能見度，進而帶動觀光產業發展。

米其林指南首度跨出台北，納入擁有豐富餐飲文化與活力的台中市，是台中美食文化新里程碑；「必比登推介」的店家名單，有台灣菜系的東方龍、古早味台式料理的三喜食堂、販售溫體牛肉火鍋的尚牛二館，印度料理餐廳「淇里思」，及主打新上海菜的新月梧桐、北方菜的京華煙雨等，各類菜系兼具，顯見台中飲食發展的多元化。

▲入選必比登推介名單，新月梧桐除了道地上海菜美味，營造老上海風情也是吸客之一。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
▲入選必比登推介名單，新月梧桐除了道地上海菜美味，營造老上海風情也是吸客之一。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
必比登推介首次加入台中店家，餐飲界名人羅有竹成了最大贏家，旗下餐廳有2家上榜羅有竹是美術園道商圈推手，20年前當地仍是荒煙漫草時，她率先進入開店，一度被笑稱「傻子」想不到，隨著一家家特色餐廰入駐，美術園道成了餐飲界聯合國，曾經是外地遊客必訪之地。

其中，創立已有20年的新月梧桐，是商圈老字號名店，以上海風情主題餐廳紅極一時，多年來儘管幾經風雨，依然堅持品質與風格，新月梧桐主打新上海菜，少了重油、重鹽，帶給消費者的是清淡健康口味，招牌的醃篤鮮名湯、東坡肉及醉雞、梅汁蕃茄等組成的冷盤，全讓人百吃不膩此外，營造老上海風情的空間，讓人彷彿走進十里洋場，更吸引外地遊客慕名來「尋寶」。

▲有二家餐廳入選必比登，羅有竹感動的說，是大家對她的肯定。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
▲有二家餐廳入選必比登，羅有竹感動的說，是大家對她的肯定。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
另一家京華煙雨主題餐廳，主打北方菜，與新月梧桐有所區隔。尤其營造的北方故居風情，是羅有竹走訪大陸老舍、宋美玲等故宅後打造，希望提供給文人雅士流連空間，古色古香氛圍，是商圈打卡熱門地標。

▲台中京華煙雨餐廳入選必比登推介名單，餐廳彷故居風情，是打卡地標。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
▲台中京華煙雨餐廳入選必比登推介名單，餐廳彷故居風情，是打卡地標。（圖／金武鳳攝，2020.8.11)
羅有竹指出，經營餐飲業20餘年，始終堅持「自己不敢吃的，絕不端上桌」原則，所以當面對疫情衝擊，生意腰折再腰折時，她依然不願降低食材等級，要以廚師廚藝及真材實料撐過難關一路走來很辛苦，她感謝廚師員工努力，和消費者支持才能撐到現在，在這個時候，傳來二家餐廳上榜的好消息，她認為是大家給她的肯定，很感謝又感動，也堅信藉著美食能帶動台中觀光發展。

關鍵字

新月梧桐餐廳 米其林指南 京華煙雨餐廳 羅有竹 必比登推介

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