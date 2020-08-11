台中美食登上「必比登」　獲選店家：提升能見度

最大贏家當屬餐飲名人羅有竹，她經營的2家主題餐廳「新月梧桐」及「京華煙雨」雙雙入列；羅有竹表示，台中美食登上「必比登」，將大大提升台中能見度，進而帶動觀光產業發展。
米其林指南首度跨出台北，納入擁有豐富餐飲文化與活力的台中市，是台中美食文化新里程碑；「必比登推介」的店家名單，有台灣菜系的東方龍、古早味台式料理的三喜食堂、販售溫體牛肉火鍋的尚牛二館，印度料理餐廳「淇里思」，及主打新上海菜的新月梧桐、北方菜的京華煙雨等，各類菜系兼具，顯見台中飲食發展的多元化。
必比登推介首次加入台中店家，餐飲界名人羅有竹成了最大贏家，旗下餐廳有2家上榜﹔羅有竹是美術園道商圈推手，20年前當地仍是荒煙漫草時，她率先進入開店，一度被笑稱「傻子」；想不到，隨著一家家特色餐廰入駐，美術園道成了餐飲界聯合國，曾經是外地遊客必訪之地。
其中，創立已有20年的新月梧桐，是商圈老字號名店，以上海風情主題餐廳紅極一時，多年來儘管幾經風雨，依然堅持品質與風格，新月梧桐主打新上海菜，少了重油、重鹽，帶給消費者的是清淡健康口味，招牌的醃篤鮮名湯、東坡肉及醉雞、梅汁蕃茄等組成的冷盤，全讓人百吃不膩；此外，營造老上海風情的空間，讓人彷彿走進十里洋場，更吸引外地遊客慕名來「尋寶」。
另一家京華煙雨主題餐廳，主打北方菜，與新月梧桐有所區隔。尤其營造的北方故居風情，是羅有竹走訪大陸老舍、宋美玲等故宅後打造，希望提供給文人雅士流連空間，古色古香氛圍，是商圈打卡熱門地標。
羅有竹指出，經營餐飲業20餘年，始終堅持「自己不敢吃的，絕不端上桌」原則，所以當面對疫情衝擊，生意腰折再腰折時，她依然不願降低食材等級，要以廚師廚藝及真材實料撐過難關；一路走來很辛苦，她感謝廚師員工努力，和消費者支持才能撐到現在，在這個時候，傳來二家餐廳上榜的好消息，她認為是大家給她的肯定，很感謝又感動，也堅信藉著美食能帶動台中觀光發展。