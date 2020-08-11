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「農」捲風！吳怡農陪陳其邁車掃　聲援香港捍衛自由

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-11 18:19:23update2020-08-11 18:25:59

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，今（11）與高人氣的新境界文教基金會副執行長吳怡農，及總幹事趙天麟一同進行車隊掃街。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，今（11）與高人氣的新境界文教基金會副執行長吳怡農，及總幹事趙天麟一同進行車隊掃街。（圖／陳其邁競選總部提供）
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（11）日把握投票倒數四天，與網路上擁有高人氣的新境界文教基金會副執行長吳怡農一同進行車隊掃街，爭取市民支持。

對於香港政府大舉逮補民主派人士，引發國際關注與譴責；陳其邁重申，未來若擔任市長一定會和中央合作，提供香港人必要的援助，保障人身自由。

吳怡農肯定陳其邁非常勤奮，兩人也針對選舉交換許多意見，這次香港政府逮補黎智英、周庭等民主派人士，他們為了發言的權利、為了表達自己意見的權利，付出了個人自由的犧牲，所以最重要的是禮拜六一定要出來，實行我們發言的權利，投下我們的那張票，大家希望8月15號高雄市政能夠重開機，儘速地大步邁進，這是市民共同的期待，而其他對手陣營的做法我們就尊重。

▲▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，今（11）與高人氣的新境界文教基金會副執行長吳怡農，及總幹事趙天麟一同進行車隊掃街。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，今（11）與高人氣的新境界文教基金會副執行長吳怡農，及總幹事趙天麟一同進行車隊掃街，撩粉絲。（圖／陳其邁競選總部提供）
吳怡農指出，陳其邁讓他非常敬佩的是，兩人談香港的事情的時候，陳其邁說「嚴厲譴責不夠」、「我們支持言論自由，也不夠」，「我們要有具體的作為」；讓他印象深刻的是，陳其邁說如果他當選市長，一定盡全力跟中央一起合作，讓高雄成為香港朋友的避風港。

陳其邁競選總幹事趙天麟說，總部已經做好李眉蓁這次要以韓國瑜牌做最後決勝的做法，我們還是照我們的腳步進行；但我們要跟所有的高雄人說，大家6月6號所做的決定，現在李眉蓁、韓國瑜陣營正準備藉8月15號來做平反，這是他們的復仇計畫，先從競選幹部開始，再從韓國瑜的團隊開始，最後韓國瑜親自現身，這不僅是一個不能理解的行為，也是對6月6號的投票行為毫無反省的能力。

趙天麟強調，現在就要看高雄市民的決定，8月15號大家要出來投票，不出來投票，就會被定位為是支持韓國瑜跟他的團隊，投給李眉蓁無異於是投給韓國瑜。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 香港國安法 趙天麟 吳怡農

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