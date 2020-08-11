「農」捲風！吳怡農陪陳其邁車掃　聲援香港捍衛自由

對於香港政府大舉逮補民主派人士，引發國際關注與譴責；陳其邁重申，未來若擔任市長一定會和中央合作，提供香港人必要的援助，保障人身自由。
吳怡農肯定陳其邁非常勤奮，兩人也針對選舉交換許多意見，這次香港政府逮補黎智英、周庭等民主派人士，他們為了發言的權利、為了表達自己意見的權利，付出了個人自由的犧牲，所以最重要的是禮拜六一定要出來，實行我們發言的權利，投下我們的那張票，大家希望8月15號高雄市政能夠重開機，儘速地大步邁進，這是市民共同的期待，而其他對手陣營的做法我們就尊重。
吳怡農指出，陳其邁讓他非常敬佩的是，兩人談香港的事情的時候，陳其邁說「嚴厲譴責不夠」、「我們支持言論自由，也不夠」，「我們要有具體的作為」；讓他印象深刻的是，陳其邁說如果他當選市長，一定盡全力跟中央一起合作，讓高雄成為香港朋友的避風港。
陳其邁競選總幹事趙天麟說，總部已經做好李眉蓁這次要以韓國瑜牌做最後決勝的做法，我們還是照我們的腳步進行；但我們要跟所有的高雄人說，大家6月6號所做的決定，現在李眉蓁、韓國瑜陣營正準備藉8月15號來做平反，這是他們的復仇計畫，先從競選幹部開始，再從韓國瑜的團隊開始，最後韓國瑜親自現身，這不僅是一個不能理解的行為，也是對6月6號的投票行為毫無反省的能力。
趙天麟強調，現在就要看高雄市民的決定，8月15號大家要出來投票，不出來投票，就會被定位為是支持韓國瑜跟他的團隊，投給李眉蓁無異於是投給韓國瑜。