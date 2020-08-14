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美食巷仔內／市場飄香35年　「傅記」上海菜美味多了用心

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-14 09:30:00

▲台中向上市場人氣名攤傅記上海菜，每天供應20道上海家常菜，這道蒜苗炒牛筋口味地道，下酒最適配。（圖／金武鳳攝)
▲台中向上市場人氣名攤傅記上海菜，每天供應20道上海家常菜，這道蒜苗炒牛筋口味地道，下酒最適配。（圖／金武鳳攝)

台中市不少傳統市場藏有私房美食，其中，發跡一心市場的「傅記」上海小菜，由傅氏姐妹合力經營，道地家鄉味在市場飄香35年；無論梅花紅糟肉、栗子燒雞或金桔蓮藕等大菜小點，樣樣香郁入味，老主顧笑問傅記料理怎那麼迷人？ 掌廚傅二姐豪氣的說，因為美味多了一顆用心。

▲傅記上海菜專賣家鄉味，這道東坡肉光看色澤就讓人垂涎，入口肥而不膩。（圖／金武鳳攝，2020.8.12)
▲傅記上海菜專賣家鄉味，這道東坡肉光看色澤就讓人垂涎，入口肥而不膩。（圖／金武鳳攝)

「傅記」最初是大姐傅雲芳在一心市場擺攤賣水餃、香腸及臘肉起家，後來拉妹妹傅雲鳳加入，每天現炒上海家常菜賣熟食，客人口中的傅二姐傅雲鳳，一手好廚藝，做事又「龜毛」，選材、烹調很講究，最愛掛在嘴邊的是「我都不喜歡了，客人怎麼會喜歡」，所以，「傅記」賣的雞腿不帶骨頭，里肌肉要按摩軟化、雪裡紅要吹電風扇保持鮮綠等，每道菜色都用心料理，讓美味多一顆用心，多年來累積許多死忠粉絲。

▲市場美食飄香35年，「傅記」上海菜第二代接棒，推出冷凍真空料理包搶攻宅餐飲商機。（圖／金武鳳攝，2020.8.12)
▲市場美食飄香35年，「傅記」上海菜第二代接棒，推出冷凍真空料理包搶攻宅餐飲商機。（圖／金武鳳攝)

隨著傅記美名傳揚，傅記也從一心市場一張工作檯，逐步擴大規模，如今向上市場、北屯市場都設有固定攤位銷售，是市場人氣名攤。據了解，三個市場擺攤開賣時間不一，卻總是市場裡最晚開賣，最早賣光光的，晚來一步，很有可能望著盤底朝天搥心肝。

▲在台中傳統市場飄香35年
▲在台中傳統市場飄香35年 的「傅記」上海菜，美味多一顆用心。（圖／金武鳳攝)

傅二姐說，傅記能在市場飄香30多年，堅持品質是一大關鍵。這麼多年來，大姐負責採買，挑選時令食材，她則維持每天早上四點開工烹調習慣，現做現賣，20多道江浙菜，諸如東坡肉、蒜苗妙牛筋、炸醬及半筋半肉羅宋湯等，直到擺攤開賣，依舊熱騰騰，香氣四溢。當然，傅記也會依季節換菜色，光是一道蓮藕，冬天端上桌的是蜜汁蓮藕，夏天則是摻入金桔的涼拌蓮藕，爽口潤肺，讓人百吃不膩。

▲傅記上海菜除了在市場賣熟食，第二代接手後也推出冷凍料理包搶攻宅經濟。（圖／金武鳳攝，2020.8.12)
▲傅記上海菜除了在市場賣熟食，第二代接手後也推出冷凍料理包搶攻宅經濟。（圖／金武鳳攝)

今年，傅記有第二代接棒，傅二姐開心的說，在科技公司工作的兒子俞曉翔和女兒俞俊萍，認同媽媽事業願意回來接手，「她這個老太婆可以準備讓位了」，言下無限欣慰。

不只如此，年輕人為了讓媽媽拿手菜分享更多人，除了在市場賣熟食外，更協助傅記升級，策畫冷凍真空包宅配服務，首波上市的真空包料理有豆酥鱈魚、煙燻雞爪和五更腸旺等11道招牌菜，也算因應後疫情時代的「宅餐飲」風潮，方便消費者加熱食用，不必跑遠路也能品嚐美食。

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關鍵字

向上市場 傅記上海小菜 市場美食 冷凍料理包 宅餐飲

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