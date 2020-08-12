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影／大學攜手生技公司　萃取沉香純露開發淨白面膜

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-12 21:10:00

▲大葉大學與啟動生技產學合作，研發沉香淨白面膜，將沉香萃取提供民眾漢方草本保養新選擇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲大葉大學與啟動生技產學合作，研發沉香淨白面膜，將沉香萃取提供民眾漢方草本保養新選擇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
沉香是一種原產於印度及中南半島地區的中草藥植物，並有「諸香之王」的美譽，大葉大學藥用植物與保健學系師生啟動生物科技產學合作，將藥用植物沉香應用在美白產品上，開發「潤天香沉香淨白面膜」，提供民眾漢方草本保養新選擇。

▲大葉大學藥保系李柏憲老師(中)帶領學生與啟動生技共同開發沉香面膜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲大葉大學藥保系李柏憲老師(中)帶領學生與啟動生技共同開發沉香面膜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
大葉大學藥保系助理教授李柏憲指出，沉香除了原產地之外，古埃及文明、中東古文明及亞洲古文明皆有沉香的使用記載。啟動生技致力於沉香的科學化研究及商品開發，目前將主力投入在萃取技術及功效測試等方面，已提煉出氣味沉穩的沉香精油及氣味淡雅的沉香純露，並以試驗分析證實了沉香萃取物具有美白、抗菌、抗氧化等功效。

▲「潤天香沉香淨白面膜」在今年夏天正式推出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲「潤天香沉香淨白面膜」在今年夏天正式推出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
因應天然原料的保養趨勢，啟動生技去年開始與藥保系產學合作，投入漢方草本美白保養品的研發，此次推出的「潤天香沉香淨白面膜」，分析了不同沉香純露萃取方式的產品功能性，最後選出美白成效最好的製程，可抑制黑色素生成，改善肌膚暗沉，已提出專利申請，面膜也在近期上市。

▲大葉大學與啟動生技產學合作的沉香淨白面膜已上市。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲大葉大學與啟動生技產學合作的沉香淨白面膜已上市。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
生物科技公司執行長曾筱荺表示，啟動生技創立初衷是希望將擁有數千年歷史的中草藥功能性，加以科學化、數據化，進一步開發為高品質的漢方草本美粧產品，大葉大學藥用植物與保健學系在中草藥研究與技術方面，具有豐沛的學術能量與產學經驗，因此與大葉大學產學合作。

李柏憲老師帶領的研發團隊相當優秀，歷時一年，完成美白測試，「潤天香沉香淨白面膜」也在今年夏天正式推出。沉香面膜選用蠶絲與竹炭兩款面膜紙，精華液配方基底都是精選原料，下一階段期盼能繼續借重大葉大學藥保系的研發能量，進行漢方草本保濕、抗氧化等分析研究，開發多元產品。

 

關鍵字

竹炭 蠶絲 沉香面膜 漢方草本 諸香之王

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