影／彰化新住民關懷網絡會議　共創綿密服務網

移民署中區事務大隊彰化縣服務站於今(13)日在彰化縣新住民家庭服務中心，辦理「109年度新住民關懷網絡會議」，邀請30名彰化地區之公、私部門網絡成員共同參與，透過專題報告、經驗分享、交流座談等強化橫向連繫、擴充關懷面向，以深入關懷新住民家庭。

▲移民署中區事務大隊彰化縣服務站辦理「109年度新住民關懷網絡會議」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

會議中首先由移民署宣導「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19政府防疫措施」、「修正外來人口統一證號格式專案」及「推動多元支付便利民眾繳納各項證件規費」、「振興三倍券-新住民領取資格」、「新住民發展基金宣導」等政令資訊，隨後由臺灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮分享協會在多元文化志工說故事的經驗。

梁金妮說，多元文化從小扎根，新住民故事志工透過文化繪本用軟性的方式拉近親子距離，另一方面也培力新住民口說表達的能力

﹔

接著由彰化縣新住民發展協會理事長李明輝分享「新住民舞蹈班-申請新住民發展基金經驗談」。

會中由新住民組成舞團，透過舞蹈研習班的專業課程訓練及練習、公開活動的演出，培力新住民舞臺展演能力，將多元文化用舞交織，舞動出新住民自信及技能，會議中網絡夥伴們交流討論服務經驗及所遇到的困境與問題，期盼能反饋新住民家庭需求，提供全面及整體性服務。

服務站站主任林弘志表示，新住民在臺生活會遇到的問題十分多元，為了能夠完善落實移民輔導工作，服務站每年舉辦一次網絡會議，移民法第31條修正後，旨在保障外籍配偶與未成年子女的家庭團聚權。

▲新住民故事志工透過文化繪本用軟性的方式拉近親子距離，另一方面也培力新住民口說表達的能力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

林弘志指出，彰化縣新住民人口數截至109年6月底共計2萬3,952名，新住民來自世界各國，家庭需求多元，非單一資源可完全協助，也是縣內重要且充滿活力的族群，透過網絡會議期能增加轄區公部門與NGO團體之間的互動合作，使資源連結更加完善，深入了解新住民的問題及困難，進而提升新住民家庭功能。