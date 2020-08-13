影／全台第16間　台企銀溪湖鎮忠覺社區設銀髮樂齡學堂

因應高齡化社會來臨，台企銀響應政府政策，贊助溪湖鎮忠覺社區成立「銀髮樂齡學堂」，今（13）日落成啟用儀式；台企銀董事長黃博怡說，希望能協助長者增進自我照顧能力等服務，建造健康快樂在地安老的社區生活，忠覺社區是彰化縣第一個擁有銀髮樂齡學堂的關懷據點。

▲忠覺社區101歲陳姓阿祖由家人推著輪椅參加新的關懷據點啟用活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

黃博怡和彰化縣副縣長洪榮章、溪湖鎮長黃瑞珠、忠覺社區發展協會理事長吳憶琪、立委謝依鳳和陳素月等人一起揭牌，忠覺社區101歲陳姓阿祖由家人推著輪椅參加新的關懷據點啟用活動。

▲鑼鼓咚咚響，彰化縣溪湖鎮忠覺社區成立「銀髮樂齡學堂」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

黃博怡說，台企銀響應政府長照2.0政策，在2018年推出「銀色之愛信用卡」,提撥持卡人一般刷卡消費金額千分之3，成立「公益信託樂齡悠活社會福利基金」，專用贊助設立銀行樂齡學堂，協助社區協會改善活動設備、供餐廚房空間與環境品質等,提供優質的環境及後盾,以實際行動照顧銀髮族群。

洪榮章說，感謝台企銀贊助60多萬元，把忠覺關懷據點打造成銀髮樂齡學堂，今年7月底，彰化縣65歲以上老人共20萬7061名，占總人口16%以上，如何全面照顧長輩是縣長王惠美的重要縣政願景，未來縣府將積極尋求銀行合作，共同發行「彰化縣認同卡」，比照刷卡1000元提撥3元專款作關懷據點的基金。

忠覺社區發展協會理事長吳憶琪說，忠覺關懷據點服務範圍含蓋忠覺、大庭、西溪等3個里，去年協會開辦老人食堂，每星期二至四（一周3天）提供共餐服務，另外協會於關懷訪視後，評估有餐飲需求且行動不便者，由志工送餐到家給長者。

▲忠覺社區銀髮樂齡學堂擁有乾淨的廚房和衛生設備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

吳憶琪說，老人食堂原本設在里內玄天宮，因受到長輩肯定，參與人數增加，因空間有限，無法容納約90名的社區長輩及志工，協會求助溪湖鎮公所，鎮長黃瑞珠同意無償提供閒置將近20年的忠覺幼兒園活動中心，給協會規畫成新的關懷據點。